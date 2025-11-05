Buenos Aires desembarcó en Neuquén con sus experiencias turísticas: mirador Obelisco y AeroBlue, entre las destacadas

Buenos Aires presentó en Neuquén su oferta turística, en un encuentro que mostró a la Ciudad como un destino de grandes eventos.

Buenos Aires desembarcó en Neuquén con una fuerte propuesta turística orientada a escapadas, grandes eventos y experiencias innovadoras. El encuentro se realizó en el Espacio Duam y reunió a representantes del sector público y privado de ambas jurisdicciones.

Estuvieron Lila Bacigalupo, directora general de Promoción Turística del Ente de Turismo, la acompañaron por Neuquén el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet; la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda; la directora general de Capacitación, Networking y Misiones Comerciales e Internacionales Neuquentur, Daniela Gorriz, y la directora general de Promoción Neuquentur, Mariana Ortega.

“Armamos este espacio para que las agencias neuquinas puedan tener información de primera mano de todo lo que está pasando en la Ciudad”, explicó Bacigalupo a Radio RN. “Siempre hay algo nuevo por descubrir en Buenos Aires: un atractivo, una experiencia, un show y es clave contarlo cara a cara para que la información circule rápido”.

La funcionaria destacó el fin de semana largo que se avecina como oportunidad para una escapada rápida a la capital. “Si están pensando en dos o tres días, un buen inicio es el bus turístico. Tenemos dos líneas con pases de 24 o 48 horas. Uno se sube, se baja donde quiere, visita y sigue el recorrido. En familia o en pareja, te resuelve el viaje”.

Mencionó algunas paradas destacadas: Planetario, Recoleta, Puerto Madero y Villa Crespo, con la novedosa escala en Mercat, un polo gastronómico y de diseño.

Además, celebró el regreso de la navegación del Riachuelo, que ahora permite ir en barco desde Puerto Madero hasta La Boca. “Es una experiencia que conecta con nuestra historia. Muchos inmigrantes llegaron justamente por ahí”, señaló. “En turismo.buenosaires.gob.ar está todo: desde cómo comprar los tickets de los buses hasta propuestas nuevas como patinar sobre hielo o visitar museos, espectáculos y recorridos autoguiados.”

Noche porteña en Neuquén

El evento incluyó networking con unas 30 agencias locales y una degustación para presentar tendencias de coctelería y café de especialidad. “No hay como el vivo, el encontrarse cara a cara. Trajimos baristas y bartenders de Buenos Aires para mostrar la experiencia que se vive en nuestros bares, rooftops y espacios temáticos”, dijo.

También participaron representantes de Buenos Aires Bus, Estuario del Plata, Holiday Inn Express Puerto, AeroBlue y el Jardín Japonés.

El Mirador Obelisco, la estrella, disponible desde el sábado

La gran noticia que la Ciudad eligió presentar en Neuquén fue la apertura del Mirador Obelisco. “Por primera vez en la historia, se va a poder subir dentro del Obelisco y mirar Buenos Aires desde arriba”, adelantó Bacigalupo.

Mirador Obelisco y nuevas experiencias como AeroBlue.

La experiencia incluirá un ascensor vidriado hasta los 55 metros de altura, lo equivalente a un séptimo piso y una escalera caracol que desemboca en el punto más alto del monumento, con ventanas hacia los cuatro puntos cardinales.

El acceso al Mirador Obelisco ya se encuentra disponible y los tickets pueden comprarse online previamente. Para residentes argentinos, el valor es de $18.000, mientras que los visitantes extranjeros abonan $36.000. Además, jubilados y niños de 4 a 11 años tienen un 50% de descuento, y los menores de 4 años ingresan gratis. La experiencia incluye un ascenso en ascensor vidriado hasta el metro 55 del monumento, desde donde se puede disfrutar una vista panorámica del corazón porteño.

Las experiencias como AeroBlue en Buenos Aires ofrecen recorridos aéreos únicos, principalmente en helicóptero, para ver la ciudad y sus alrededores desde una nueva perspectiva. Estas experiencias incluyen vuelos panorámicos sobre lugares emblemáticos como el Obelisco y la Casa Rosada, vuelos que llegan hasta el Delta del Tigre, y opciones de lujo como almuerzos al aire libre o vuelos nocturnos.

Buenos Aires, ciudad de experiencias

CABA fue elegida Capital Mundial del Deporte, reconocimiento que la posiciona como sede de grandes eventos internacionales. A eso se suma:

Más de 7.000 locales gastronómicos

287 teatros y una cartelera permanente

380 librerías

150 museos

Espacios verdes, parques urbanos y actividades al aire libre

La ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas.

“El privado es el gran motor de la Ciudad: invierte, innova y sostiene la actividad”, remarcó Bacigalupo.

La acción forma parte de una estrategia de promoción cruzada con Neuquén para fortalecer el turismo entre ambas capitales y potenciar la economía del sector. Más información: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es.