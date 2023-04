Fin de semana largo en Alto Valle: naturaleza y sabores para descubrir

Si no hay plata para viajar, o no mucha, las ciudades del Alto Valle el fin de semana largo proponen lugares para pasarla bien desde la barda al río, pasando por las chacras y las bodegas. Prepará el mate y salí, hay para todos los gustos y grupos.

En los valles (Neuquén, Cipolletti, Roca y Regina) la semana terminó templada, con vientos moderados a fuertes que se extenderán hasta hoy, con ráfagas que superarán los 70 kilómetros por hora. Aire frío ingresa en la región con descenso de las temperaturas a partir del domingo. Noches frías con heladas matinales a partir del lunes.

Villa Regina

La perla del Valle nos invita a salir. Se enmarca entre las bardas y el río Negro, lo que ofrece escenarios especiales para el disfrute de una caminata, después del mediodía, cuando el sol templa las temperaturas.

Para acceder al monumento del Indio Comahue y la Capilla de Santa Teresita del Niño Jesús, hay un acceso fácil . A 15 minutos de caminar se encuentra el Sendero a la Capilla. El reconocido monumento reginense ofrece una vista panorámica en la que se refleja: la zona urbana y el sector rural.

Consultar actividades disponibles, en la página de Turismo Villa Regina @TurismoVillaRegina o al Tel:298 490-4350.

General Roca

En General Roca, se puede disfrutar de la naturaleza, recorrer cañadones y conocer el Área Natural (ANP) Paso Córdoba, acompañados de guías en Turismo. Y si hay algunos pesos para gastar, un paseo por las bodegas, puede dar un descanso soñado.

En Bodega Canale, hoy a las 11:30 hará una visita a la bodega, degustación de vinos , quesos y empanadas por $6000 por persona.

Los viñedos de Canale, un lugar único que invita al disfrute.

Y mañana 11:30 una visita , con degustación de vinos y quesos, almuerzo de empanadas fritas de carne, costillar al asador , verduras a la parrilla y variedad de ensalada, postre: flan mixto. Incluye vinos y otras bebidas (adulto $10000, menor $4000. Reservas link https://humberto-canale.meitre.com.

Allen: Bubalcó

El eco parque Bubalcó está abierto para ser recorrido entre la naturaleza y más de 100 especies que habitan allí. El horario es de 10 a 16 para el ingreso y hasta las 18 para estar en las instalaciones.

Hace click en la página para conocer tarifas y ubicación. ttps://bubalco.com/. O comunícate al WatsApp +54 2984278467 o ⁨0298 473-161

Bubalcó fue declarado de interés científico, educativo, conservacionista y turístico por la Legislatura de la Provincia de Río Negro. Es un lugar para ir con la familia o solamente para pasar un rato. Si te gustan los animales, no lo dudes.

Finca Don Nicolás

Sobre ruta provincial N° 65, abre la tranquera de su chacra para disfrutar de los aromas y sabores de la vida rural. Inmersa entre las chacras en floración, la chacra cuenta con un salón de eventos donde se puede merendar, almorzar o cenar. Hay canchas de fútbol, donde se disputan torneos locales y encuentros zonales.

Para el 1 de de mayo van a preparar un locro, con pan casero, salsa picante y las infaltables empanadas.

Además, tiene producción propia de dulces y conservas y se puede visitar una granja. Teléfono: 0298 445-2217. Y en las redes https://www.facebook.com/fincadonnicolas

Cipolletti: Isla Jordán

Se accede tomando la ruta 22 hacia el este, y luego la calle Julio Dante Salto hacia la derecha, hasta llegar al centro recreativo, junto a la orilla del río Negro.

Aquellos que disfrutan de realizar actividades al aire libre, encuentran en la Isla Jordán un lugar para realizar paseos en bicicletas, canotaje, avistaje de avifauna, caminatas, disfrutar de la vista inigualable de la confluencia de los ríos, o simplemente para distenderse.

Neuquén

Los circuitos organizados por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén son gratuitos y están disponibles para todos los que quieran conocer la ciudad, su historia y lindos lugares.

O la Ruta del Vino Neuquén cuenta con un circuito especial de Bodegas para los amantes del buen vino. Desde Neuquén (a unos 45,5 km), se accede a San Patricio del Chañar por la RP 7. Hay que cruzar el Dique Ingeniero Ballester y continuar en línea recta 17 km. Al llegar podrás visitar 5 bodegas de primer nivel, todas ubicadas sobre la RP 7.

La bodegas son: Del Fin del Mundo, Malma, Familia Schroeder, Patritti y Secreto Patagónico. Se pueden realizar visitas guiadas y comprar o degustar deliciosos vinos.