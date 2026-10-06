Detuvieron a una pareja de 25 años acusada de robarle a un comerciante de 75 años en Roca

La pareja quedó detenida y a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Un hombre y una mujer de 25 años fueron detenidos este lunes en Roca luego de una persecución iniciada tras el hurto de pertenencias en una cerrajería del centro. El damnificado, un hombre de 75 años, reconoció los elementos sustraídos y uno de los sospechosos tenía el morral en su poder al momento de la identificación.

El procedimiento comenzó luego de varios llamados al 911 RN Emergencias que alertaron sobre dos personas que eran perseguidas por particulares. Los vecinos lograron retener a la pareja en inmediaciones de la sucursal de EdERSA, sobre calle Villegas, hasta la llegada de los móviles policiales.

El hurto en la cerrajería

Al arribar, los efectivos identificaron a la pareja y también tomaron contacto con el comerciante de 75 años, propietario de una cerrajería ubicada sobre calle Belgrano al 1500.

Según denunció el hombre, ambos sospechosos habían ingresado al local y sustraído un morral que contenía un teléfono celular, documentación personal y dinero en efectivo. Durante la identificación, los policías encontraron el bolso denunciado como sustraído entre las pertenencias del hombre detenido.

Intervino la Fiscalía

Ante esa situación, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, que dispuso iniciar actuaciones por el delito de hurto. También ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística y el reconocimiento de los elementos por parte del damnificado.

Una vez acreditada la pertenencia, se dispuso la restitución de las pertenencias al comerciante.