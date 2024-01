«¡No lo puedo creer!» Belén aprendió a pescar hace un año y mirá qué buena trucha picó en El Chocón

Era un día caluroso y decidieron hacerse una escapada a El Chocón desde Neuquén capital. Todo pintaba lindo, con buen pronóstico y casi sin viento para vivir una buena aventura de pesca y de paso escaparle a las temperaturas urbanas descontroladas. Belén y César no lo dudaron: engancharon el bote y partieron pasado el mediodía. Hicieron unos a 80 km hasta el destino que cada vez atrae más turistas en el verano del norte de la Patagonia, metieron le embarcación en el lago y partieron a la aventura. Pusieron proa hacia Los Gigantes, un maravilloso escenario para deslizarse cerca de esas formaciones rocosas que emergieron como islas cuando la construcción de la central hidroeléctrica generó el embalse Ramos Mexía con las aguas del Limay que bajan desde su nacimiento en el lago Nahuel Huapi en Bariloche. Estaban a punto de vivir un momento inolvidable.

Los Gigantes, una maravilla que pocos conocen. Foto: @omaralexismoya

Los Gigantes. Foto: @omaralexismoya

Pescar en el lago de El Chocón y en la desembocadura del Limay Medio

El Ramos Mexía suele ser visitado por pescadores, que también prueban suerte aguas arriba en el tramo conocido como Limay Medio, que corre entre Río Negro y Neuquén.

Pescadores en el cauce principal del Limay en el delta de la desembocadura. Foto: Juan Thomes.

En la desembocadura en el embalse se formó un gran delta con brazos y correderas que también atrae por sus truchas de gran porte. Pero en el caso de Belén y su pareja, ayer decidieron probar suerte en el lago.

A ella le enseñó a pescar hace un año César, integrante de Moscas Neuquén, que además le regaló una linda caña. A Belén también le gusta pescar con mosca y forma parte del grupo, pero en el caso de la salida de ayer optó por la modalidad trolling. Requiere de tres condiciones: un bote que avance a marcha lenta en un buen pesquero, la elección justa de los señuelos y un guía o pescador experto por si hace falta algún consejo o corregir un detalle, es decir todo lo que pasaba ayer.

«¡Picó algo grande!»

Como buena pescadora, Belén llegaba con la esperanza de un pique de esos que no se olvidan, pero algo bajoneada porque esta temporada no venía con suerte, al menos no al nivel de la primera. En eso pensaba ayer a la tarde cuando navegaban cerca de las islitas de Los Gigantes y sintió el tirón: supo enseguida que pasaba algo especial.

-¡Picó algo grande! -exclamó. La fue trayendo con cuidado y paciencia, el trolling con líneas de distancias largas exige eso.

-Vos sabés que es pesado… -le comentó a César. La trucha no se mostraba, aún no estaban seguros de que pez sería, también podía ser una pesca.

Ya cerca del bote, sí se mostró a pleno en su pelea para escapar.

«Era una trucha marrón enorme»

«Era una trucha marrón enorme, no lo podía creer», contó ayer a la noche Belén ya con el bote en tierra y a punto de regresar con una enorme sonrisa a Neuquén. «La sacamos con cuidado, le sacamos el anzuelo y la devolví. Me dio una felicidad inmensa. Mi familia siempre me dice en broma ‘traé algo’ pero creo en la pesca deportiva, en la devolución. Era un macho reproductor, devolverlo ayuda a que haya más truchas en el hábitat. Me quedé súper feliz cuando la vi irse. Era pesadita, le calculamos unos cuatro kilos«, continuó

El momento de la devolución.

Belén y César suelen ir a pescar a la cordillera y a Piedra del Águila: a dónde van llevan la caña. «Aunque en El Chocón pesqué en la modalidad trolling, me encanta con mosca, elegir cuál según el momento del día, el lugar -agregó-. Soy observadora y disfruto de ir descubriendo eso. La pesca deportiva es maravillosa, un cable a tierra, pero siempre siendo conscientes que lo que pescamos no es nuestro, es del agua, tiene que volver. Disfrutar de los ríos y los lagos es hermoso. Y más si es a través de la pesca».