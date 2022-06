Norte Neuquino: Doña Marcelina, Don Francisco y la tradición de volver a casa con un atado de leña

Cuánto valor tenía la leña en el campo para quienes vivieron donde no había nada: era lo que no podía faltar en cada hogar en el norte neuquino. Esa costumbre de que cada día si se salía al campo se volvía con un atado de leña en la espalda: solo se necesitaba un lazo una soga y armar esos atados que no eran cómodos de llevar y más si la leña era de algún arbusto espinoso.

Don Francisco, en El Cholar. Foto: Martín Muñoz.

Con la leña se calefaccionaba en las noches frías de invierno, se cocinaba durante todo el día y por la noche también era la luz que aportaba ese fueguito al medio de la casa .

Cada otoño a lomo de mula o en carros se juntaba una gran cantidad para poder pasar el invierno, cada integrante de la familia ya tenía en mente que salir al campo era volver con algunos palitos aunque sean finos pero esa era la acción de mantener el leñero.

Doña Marcelina. Foto: Martín Muñoz

Doña Marcelina, en Colomichicó. Foto: Martín Muñoz

Es por eso que muchos crianceros y crianceras hoy todavía eligen seguir así. Cada vez que veo a Marcelina llegando a su casa después de ver sus animales rara vez vuelve sin leña. O como este criancero de El Cholar, don Francisco, siempre pasando las tardes y las noches a la orilla del fueguito así como muchos allá en la veranada.

Estas postales son muy comunes donde hay lugares que las rutas no llegan, donde solo se llega a caballo allá lejos donde ellos se van en verano a que sus animales puedan comer mejor y vuelvan gordos a la invernada.

Siempre se dice que las comidas, asados o lo que se cocine al fuego en el campo los sabores son distintos, mucho mejores. ¿El humo, las brasas aporta ese sabor ?

Te dejo esa pregunta…