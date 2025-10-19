¡Orgullo nacional! Un pueblo de Argentina fue elegido como el mejor destino turístico del mundo para 2025

La localidad jujeña de Maimará fue reconocida como el «Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025» por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo). El premio se entregó en la ceremonia de los Best Tourism Villages 2025, realizada en Huzhou, China, destacando su entorno natural, identidad cultural y modelo de desarrollo sustentable.

Ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará se destacó entre más de 270 postulaciones de 65 países. El reconocimiento de ONU Turismo valora a las comunidades rurales que logran preservar su patrimonio cultural y natural mientras promueven el turismo responsable. En esta edición, Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) también obtuvo la distinción máxima para Argentina.

Maimará se asienta sobre la Paleta del Pintor, una formación multicolor icónica del norte argentino. Con poco más de 5.000 habitantes, este pueblo del departamento de Tilcara basa su economía en la agricultura, floricultura y vitivinicultura de altura, con una vida estrechamente ligada al río Grande y la Pachamama.

Los atractivos turísticos de Maimará, el pueblo más lindo del mundo en Argentina

Los visitantes pueden explorar sus plantaciones de flores, con campos de rosas, gladiolos y claveles, o recorrer sus bodegas de altura. También se ofrece la participación en la Vendimia del Bayeh, un festival que combina vino, arte, música y gastronomía local.

Entre los platos típicos se encuentran el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas. Los postres tradicionales incluyen arroz con leche, mazamorra y empanadillas de cayote.

Argentina consolida su presencia en el turismo rural mundial con este reconocimiento.

Además de Maimará y Colonia Carlos Pellegrini, los pueblos de San Javier y Yacanto (Córdoba) obtuvieron menciones especiales en el programa Upgrade. En ediciones anteriores, Caspalá (Jujuy), La Carolina (San Luis) y Trevelin (Chubut) también habían sido distinguidos.

Maimará se ubica a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a 8 kilómetros de Tilcara y a 19 de Purmamarca, lo que lo posiciona como un punto estratégico para quienes recorren la Quebrada de Humahuaca. El acceso puede realizarse en auto, micro o mediante el Tren Solar.