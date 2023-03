El boom del turismo de neumáticos: los precios de Uruguay, Chile y Brasil comparados con Argentina

En los últimos tiempos, empujados por la falta de stock y los precios en la Argentina, muchos optaron por averiguar el costo de los neumáticos en Chile, Uruguay y Brasil. Y quienes se decidieron a comprarlos, señalan que lo hicieron no solo por los valores más bajos, sino también por la mayor disponibilidad.

La diferencia en los precios saltan a la vista: Chile aparece como la opción más barata y el segundo lugar varía según el modelo de neumático. Al mismo tiempo, también son más estrictos los controles aduaneros si el regreso es desde el país trasandino, donde los precios son un 50% más bajos, hay más marcas y modelos y se ofrece la alineación y el balanceo gratis con la compra.

Claro que todo depende del punto de partida. Quienes cruzan a Uruguay lo hacen desde zonas cercanas a la frontera o desde conglomerados urbanos con gran población como Rosario o Buenos.

Aprovechan las vacaciones o viajan especialmente por las cubiertas, aunque en el caso de Uruguay (como en Chile) la paradoja es que por el valor del dólar se trata de destinos caros para los argentinos, aunque no en el caso de los neumáticos, en comparación.

Testimonios recogidos por el Voy dan cuenta de compras con ahorro de hasta el 50 por ciento e inexistencia de controles en la frontera en el caso de Uruguay.

Así, los argentinos que viajan a las playas del sur de Brasil en auto y hacen un buen tramo por las rutas uruguayas para hacer menos kilómetros y encontrar menos tránsito en caminos en buen estado, atraviesan dos fronteras con escasos controles.

Como referencia, de Buenos Aires a Florianópolis son 1755 kilómetros. Pero hay una ruta yendo por Uruguay que es muy recomendada porque son 130 km menos. Hay que tomar la ruta 14, que va por Zárate Brazo Largo, atravesar Entre Ríos y entrar a Uruguay por Paysandú. De esa ciudad a Tacuarembó, por la ruta 26. Esa ruta estaba en muy mal estado, pero desde hace dos años está en perfectas condiciones.

Ya en Tacuarembó, hay que tomar la ruta 5 hasta Rivera y desde ahí subir a la famosa ruta BR 290 que va desde Paso de los Libres a Florianópolis, a la que se accede en la mitad del recorrido. La BR 290 va hasta Porto Alegre, pero está en mal estado, es doble mano y circulan muchos camiones.

La alternativa es la BR 287: son 30 km más hasta Porto Alegre, pero en mejor estado, con menos tránsito, atraviesa pueblos y hay más estaciones de servicio.

Tanto por la BR 290 como la BR 287 en Porto Alegre, se empalma con la autopista que va a Florianópolis, el destino que lo ofrece todo: playas hermosas, gastronomía y hospedaje que en un país tan grande incluye una franja de precios no tan lejana para los bolsillos argentinos y muchas opciones para comprar neumáticos si ese es el plan, de acuerdo con la información que dieron a Voy argentinos que viajaron estas vacaciones.

Foto: Marcelo Ochoa

En el caso de Uruguay, la cantidad de argentinos que van a comprarlos se hizo mucho más notoria en el último año, de acuerdo con una nota del diario La Nación que también informa que esa presencia se advierte mayoritariamente en el litoral uruguayo y que en regiones como Colonia y Paysandú “las gomerías están colapsando, están con sobredemanda, todo el día atendiendo gente. Llegaron a aumentar hasta 10 veces su facturación”.

Son, en su mayoría, incursiones de frontera o para comprar y volver en el día. Como dijo Susana Giménez y levantó polvareda, Uruguay está más caro que Estados Unidos. Como referencia, llenar el tanque en Miami cuesta 55 dólares y en Montevideo, 85 dólares, cerca de tres veces más que en Buenos Aires.

En el caso de Chile, como informó el Voy, en enero y febrero del 2023 los viajeros argentinos que iban de compras se encontraban este panorama: el combustible es tres veces más caro, la hotelería tiene precios similares y para comer afuera hay que calcular el doble. El dato más buscado: se consiguen buenos precios en comparación con nuestro país en especial en ropa, zapatillas y neumáticos y hay una mayor variedad de oferta en cada rubro.

Paso Internacional Pino Hachado, en Neuquén.

Si estás pensando en ir, conviene saber que habrá cambios de horario en los pasos fronterizos por el ajuste que se aplicará en Chile desde el sábado 1 de abril. El jefe de Migraciones en Neuquén, Gustavo Sueldo, detalló a LU5 que el horario de salida de Argentina será de 9 a 18. El de ingreso a Argentina será de 9 a 19.

Con el cambio de horario, la proximidad de feriados y Semana Santa, es bueno recordar qué requisitos hay que completar para poder ingresar a Chile.

La unidad de pasos fronterizos, del Ministerio del Interior chileno, informa que hay que completar un formulario de declaración jurada por cada viajero mayor de edad. Este documento se puede descargar de manera virtual haciendo clic acá.

Se aclara que los residentes en Argentina debe llenar por duplicado el formulario único “Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Argentino-Chileno”. El mismo se puede descargar haciendo clic acá.

Para los residentes en Chile, el registro sistema de control vehículos motorizados debe llenarse

vía web e imprimir dos copias. Tiene una validez de 180 días.

Como explicaba un informe del Voy en enero de este año, en el caso del Paso Internacional Samoré hay que tener en cuenta que el estado de la ruta del lado argentino está en buenas condiciones, sin embargo una vez que se supera el hito fronterizo, el asfalto en jurisdicción chilena tiene un severo deterioro, con pozos, grietas y desniveles, por lo que se debe transitar con precaución.

El país trasandino no solicita ninguna otra documentación, más allá del DNI de las personas que viajan y la Cédula Única de Identificación del Vehículo (cédula verde).

De regreso a la Argentina, no hay documentación específica que sea solicitada. En la Aduana Argentina se recuerda, con mucha cartelería en el edificio del complejo fronterizo, que está prohibido ingresar neumáticos o repuestos de automóviles.

En el control argentino se solicitan tickets de eventuales compras en Chile ya que hay un cupo de 300 dólares por persona adulta.

Ahora es tiempo de repasar los valores de los neumáticos en cada país. Como referencia, cuatro casos surgidos de un relevamiento de IProfesional.

Los precios de neumáticos en Chile Brasil, Uruguay y Argentina

Neumático Bridgestone 205/45 R17 Potenza:

Chile: u$s209 o $ 82.346

Uruguay: u$s215 o $ 84.710

Brasil: u$s252 o $99.288

Argentina: u$s387 o $152478

Neumático Bridgestone 195/55 R16 (autos chicos).

Chile: u$s116 o $ 45704

Brasil: u$s152 o $59.888

Uruguay: u$s195 o 76830

Argentina: u$s268 o $105592

Camionetas y SUV ,dos ejemplos:

Neumático Pirelli Scorpion 265/60 r18:

Chile: u$s 295 o $ 116230

Brasil: u$s 312 o $122.928

Uruguay: u$s 395 o $ 155630

Argentina u$s 437 o 172.178



Michelin 265/60 R18 Primacy

Brasil: u$s257 o $ 101258

Chile u$s314 o $123716

Uruguay: u$s471 dólares o $185574

Argentina u$s595 o 234.430