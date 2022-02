¿Venís a la Fiesta de la Manzana? Te proponemos cuatro paseos por Roca

La Fiesta Nacional de la Manzana ya comienza a hacer girar sus ruedas para avanzar a tres noches de plena diversión, que comenzarán mañana hasta el domingo 6 de febrero. En General Roca, los paseos por el río, las bardas, las bodegas o las chacras son una buena opción para hacer la previa, antes de cada show.

Excursiones gratuitas en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Un trekking con baja dificultad y pensado para toda la familia, te puede llevar a los senderos y cañadones de Paso Córdoba, hasta el Valle de la Luna Amarillo. En este lugar se propone contemplar y tomar fotografías.

Quienes deseen participar pueden dirigirse a la oficina de informes ubicada en el área. La excursiones, organizadas por el municipio, son gratuitas y se realizan el día sábado a las 9 y el domingo a las 10 de la mañana, no requieren inscripción previa.

Se recomienda presentarse 15 minutos antes. Para más información pueden comunicarse al teléfono 0298-4423195 (linea fija), o al celular 298-154646319.

El Valle de la Luna Rojo, el Valle de la Luna Amarillo, la Bajada de las Vacas, La Bajada de los Caballos, los Balcones, la Subida de las Tres Cruces, la costa del río Negro, son lugares que hay que conocer. También hay senderos autoguiados, o se puede también participar de las diversas propuestas que ofrecen los prestadores de turismo activo.

Después de la caminata, podés ir a descansar al Náutico ubicado al este del puente y reposar sobre la playa de canto rodado mirando el brazo principal del Río Negro.

Descubrir el río con actividades y SUP

Si te gusta disfrutar del agua, el brazo verde y playón rojo son los lugares para vos. Este es uno de los sectores más concurridos en verano. Se pueden realizar actividades náuticas, hay sitos para fogones y parrilleras, estacionamiento y bajada de lanchas de uso gratuito.

Brazo Verde, es una playa bonita de Paso Córdoba, elegida para salir a remar, porque no hay tanta correntada, o hacer SUP, con tablas propias y los que no las tienen allí encontrarán a los chicos de Roca SUP, que te llevan a dar un paseo.

Si nos movemos un poco al sudeste de la ciudad vamos a disfrutar de la Isla 32 y El Parador. El balneario municipal Apycar, está ubicado en la Isla 32. En el Paseo de la Costanera se puede hacer senderismo y hay avistamiento de aves.

Muestra Museo Histórico Regional “Lorenzo Vintter”

Podés visitar sus instalaciones y disfrutar de las distintas muestras y exposiciones que se realizan durante el verano. Una de las muestras, se refiere a la Historia de la ciudad, a través de objetos, líneas de tiempo e imágenes con lugares emblemáticos de Roca.

Se habilitaron dos exposiciones temporarias: una dedicada a los Trabajadores de la Salud compuesta por objetos vinculados a la medicina, así como la historia del hospital de la ciudad y de su primer director, el Dr. Francisco López Lima.

La segunda refiere a la Historia de la Fiesta de la Manzana y de la Producción, y ya fue presentada en la edición de la FNM 2020. Consta de objetos, etiquetas, publicaciones y lonas ilustrativas sobre los 56 años de la Fiesta más importante de la Patagonia; así como sobre los orígenes y actualidad de la producción manzanera.

Puede visitarse, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 y los sábados, de 17 a 20 en calles Artigas y Buenos Aires. La entrada al museo es libre y gratuita. Para consultas comunicarse al 298 4427227, o museovintter@generalroca.gov.ar.

Bodegas

El turista también puede conocer dos de las mejores bodegas de la provincia, degustar sus exquisitos sabores y comprar vinos de excelente calidad. En la zona del Alto Valle, hay varias las bodegas que abren sus puertas para que los visitantes puedan acercarse al mundo de la bebida nacional y recomendamos una visita a las más importantes de Roca.

Establecimiento Humberto Canale

Ciento trece años de historia hacen de bodega Humberto Canale uno de los exponentes vitivinícolas más importantes de la región y del país. Hay visitas al museo, a las plantaciones y al lugar donde nacen los vinos. Teléfono: 2984430882, turismo@bodegahcanale.com, www.bodegahcanale.com, whatsApp 02984 54 9396, Direccción: Chacra 186, Gral. Roca

Bodega Agrestis

Ofrece visita a bodega y viñedos con degustación. Además podrán conocer el «Almacén de Vinos, cremas & productos gourmet» y adquirir elementos de merchandising relacionados a la actividad. Almuerzos con reserva previa y salón de eventos. Teléfonos: 0299 – 154293284 / +54 9 298 – 4641269, turismo@bodegaagrestis.com.ar, www.bodegaagrestis.com.ar. Dirección: Gobernador Castello 1539, Gral. Roca.

Dirección de Turismo

Consultas en oficina ubicada en la ex-estación de ferrocarril en 25 de Mayo entre España y Maipú; de lunes a lunes de 8 a 18 al teléfono celular 0298-154-646319.