Verano 2026 en Chile: ¿Cuánto sale comer afuera en Viña del Mar?

Viña del Mar vuelve a ser el epicentro de las vacaciones para quienes cruzan la cordillera este verano. Para evitar sorpresas, es fundamental conocer los precios en pesos chilenos (CLP), que es la moneda con la que se encontrarán en cada menú, y entender cuánto representan hoy para el presupuesto argentino.

Si el plan es disfrutar de la gastronomía marina en establecimientos de buena categoría, los valores reflejan la exclusividad de la costa:

Risotto de alta gama: 23.120 CLP ($38.147 arg).

23.120 CLP ($38.147 arg). Pulpo al ajillo: 18.600 CLP ($30.680 arg).

18.600 CLP ($30.680 arg). Carpaccio de salmón: 15.640 CLP ($25.810 arg).

15.640 CLP ($25.810 arg). Ceviche o Salmón grillado: 12.670 CLP ($20.900 arg).

12.670 CLP ($20.900 arg). Tragos y coctelería: Entre 6.800 CLP y 9.600 CLP.

El «Salvavidas»: menú diario en Chile y opciones económicas

Para el consumo de todos los días, existen alternativas que permiten estirar el presupuesto. El menú del día (milanesa, ensalada, papas fritas y postre) es la opción más buscada por las familias:

Menú diario: 9.740 CLP ($16.070 arg).

9.740 CLP ($16.070 arg). Milanesa clásica: 7.625 CLP ($12.580 arg).

7.625 CLP ($12.580 arg). Milanesa con palta y queso: 9.490 CLP ($15.660 arg).

9.490 CLP ($15.660 arg). Gaseosas y jugos: 2.900 CLP ($4.800 arg).

Comida rápida y propuestas para grupos

Para las cenas informales o pedidos por delivery, la comida rápida se mantiene como la opción más competitiva este 2026:

Pizza de 8 porciones: Desde 9.740 CLP ($16.070 arg).

Desde 9.740 CLP ($16.070 arg). Combo de pizza + bebida grande: 18.000 CLP ($29.700 arg).

18.000 CLP ($29.700 arg). Pollo frito (combos): 11.700 CLP ($19.300 arg).

11.700 CLP ($19.300 arg). Hamburguesas: Desde 8.730 CLP ($14.400 arg).

Desde 8.730 CLP ($14.400 arg). Parrillada vegetariana (para 3): 22.530 CLP ($37.173 arg).

¿Cómo hacer la cuenta rápida?

Para este relevamiento, se tomó una cotización estimada de $1,65 pesos argentinos por cada peso chileno. Si querés saber el precio de cualquier producto en la góndola chilena, una regla simple es multiplicar el valor que ves en la etiqueta por 1,65 para obtener el costo aproximado en nuestra moneda.