Advierten que el ingreso de la variante Delta a Neuquén puede generar un rebrote

Según el último parte epidemiológico, Neuquén tiene 2.144 personas contagiadas activas y la ocupación de camas de terapia intensiva está en el 71%. El desborde sanitario que se vivió en la segunda ola quedó superado. Pero temen que el ingreso de la variable Delta pueda generar un nuevo brote, así como también que las flexiblizaciones y las vacaciones de invierno traigan nuevos contagios.

El director del hospital Castro Rendón, Adrián Lammel, ya había advertido que las flexibilizaciones de las restricciones y las vacaciones de invierno podrían derivar en un aumento de los contagios. Sin embargo, en declaraciones radiales, Lammel sumó una nueva advertencia: el ingreso de la variante Delta podría generar otra ola de contagios.

"Puede ser que estemos en una cuestión amesetada y que tengamos quizás en algunos momentos unas pequeñas subas, pero el tema está en la famosa Delta, que es la famosa variable que tiene un alto grado de contagiosidad y entonces se distribuye de una manera muchísimo más rápida", contó el director del hospital de mayor complejidad de la provincia.

Indicó que para las variantes existentes hasta el momento la contagiosidad es de 2/3 personas de cada 10 y que con la Delta ese índice sube a 7 de 10 personas.

El médico aclaró que "la variable delta no ha llegado a Neuquén porque sino tendríamos un aumento de casos significativo y esto no se da en este momento" pero aseguró que "en algún momento va a llegar porque es difícil que no llegue debido a como circula el ser humano". Y, al respecto, puntualizó que "vamos a tener un aumento si la variable Delta ingresa a Neuquén".

Lammel también subrayó que el avance de la vacunación será esencial para evitar un nuevo desborde del sistema de Salud: "con esta vacunación tan exitosa que vamos teniendo eso nos va a tener en otro escenario". Y, en el mismo sentido, señaló que "cuanto mas se retrase (el ingreso de la variante Delta) mejor para poder tener mas vacunación y completar las dosis de vacunación".



Además, por supuesto, que el médico instó a "seguir cuidándose por más que uno este vacunado".