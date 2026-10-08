A los 55 vendió todo, convirtió un colectivo en su motorhome y se fue a vivir frente al mar

Jorge y su casa sobre ruedas de dos pisos frente al mar en Punta Médanos. Fotos: Pibitos Viajeros.

Jorge Pacheco tiene 58 años y es oriundo de Dolores, provincia de Buenos Aires. Durante gran parte de su vida trabajó como maestro pizzero y administró su propio local gastronómico en su ciudad natal, a mitad de camino entre la capital y Mar del Plata. Tenía personal a cargo, proveedores y una estructura comercial fija. Hasta que un día se animó a cumplir con un sueño postergado. Y dejó todo.

La cocina y su despensa: fundamental estar bien aprovisionado.

Los compañeros de ruta de Jorge: Hachi y Antonia.

«Agarré la calculadora, me hice unos mates y dije ‘quiero cambiar de vida’. Empecé a sumar, cuánto vale el negocio, cuanto el auto. Vendí todo. Soy fanático de la pesa y siempre soñé con vivir frente al mar. Y fue lo que hice», dice.

«Siempre quise vivir frente al mar», dice Jorge, que ofrece pizzas, bebidas y agua para el mate.

Compró un colectivo de larga distancia de doble piso con el objetivo de vivir en la ruta y lo acondicionó parte por parte. Y se instaló en el Playón de Punta Médanos, en el Partido de La Costa para vivir junto a su caniche Hachi y la gata Antonia el 23 de noviembre del 2024.

La transformación del vehículo: paso a paso

El colectivo llegó a sus manos como una unidad de transporte de pasajeros convencional, diseñada para ruta larga. La camperización requirió un proceso de obra que Jorge realizó con sus propias manos.

En plena camperización.

La cocina, donde el maestro pizzero sigue amasando.

El comedor.

Jorge mostró en sus redes y en una enttrevista con Pibitos Viajeros cómo fue el proceso de transformación.

Desarme interior: Retiró todas las butacas de pasajeros de ambos pisos, las bodegas portaequipajes y el sistema original de aire acondicionado central para liberar espacio útil. Estructura y carpintería: Sin experiencia previa en construcción metálica ni carpintería fina, aprendió de manera autodidacta a utilizar herramientas eléctricas. Fabricó los tirantes estructurales para levantar las divisiones internas y los muebles a medida que aprovechan los ángulos curvos de la carrocería. Distribución de plantas: Planta baja: Instaló la cocina, la mesada, el espacio de guardado de alimentos y un sector de estar. La distribución incluye la instalación de agua potable mediante bombas de 12 volts, termofusión en cañerías y un sistema de gas envasado para la cocción.

Instaló la cocina, la mesada, el espacio de guardado de alimentos y un sector de estar. La distribución incluye la instalación de agua potable mediante bombas de 12 volts, termofusión en cañerías y un sistema de gas envasado para la cocción. Planta alta: Eliminó los asientos delanteros del chofer auxiliar y del segundo piso para dejar libre el parabrisas panorámico, transformando esa sección en el dormitorio principal y área de descanso, iluminada por los vidrios originales del micro. Instalación eléctrica y energética: Montó un sistema independiente compuesto por paneles solares en el techo, baterías de ciclo profundo y un inversor de corriente para alimentar iluminación LED, heladera y artefactos de uso diario sin depender de una red externa.





La vida cotidiana en el Playón de Punta Médanos

El Playón de Punta Médanos es un sector costero agreste, caracterizado por acumulaciones de arena, viento constante y distancia respecto de los centros urbanos provistos de servicios (la localidad más cercana con comercios queda a varios kilómetros por caminos de tierra y arena). Está a 364 km de la Ciudad de Buenos Aires por la Ruta 11.

Subsistencia y autonomía: Para abastecerse y generar ingresos en ese entorno, Jorge adaptó parte de la estructura del motorhome y funciona como un punto de referencia para los pescadores y turistas que llegan a la zona. Al respecto, señala:“¿Vendés azúcar, café, carnada? Bueno, así fui armando el circo mío para empezar a trabajar en lo que faltaba en este lugar”.

Para abastecerse y generar ingresos en ese entorno, Jorge adaptó parte de la estructura del motorhome y funciona como un punto de referencia para los pescadores y turistas que llegan a la zona. Al respecto, señala:“¿Vendés azúcar, café, carnada? Bueno, así fui armando el circo mío para empezar a trabajar en lo que faltaba en este lugar”. El entorno geográfico: Sobre su llegada al lugar, relata:“Yo no conocía Punta Médanos, era uno de los pocos lugares de nuestro frente costero en el que no había estado”.

Sobre su llegada al lugar, relata:“Yo no conocía Punta Médanos, era uno de los pocos lugares de nuestro frente costero en el que no había estado”. La dinámica diaria: Respecto al manejo del tiempo fuera de la estructura comercial, describe:“Para nosotros todos los días son distintos, no se planean, no hay rutina, horario ni calendario. Vivimos dejando que el día nos sorprenda” contó en el último verano.

Por estos días Jorge salió a recorrer las rutas con dos objetivos: asistir a los encuentros de rodanteros y visitar las fiestas populares.

Contacto: https://www.instagram.com/antoniobusdolores/

Entrevista con Pibitos viajeros