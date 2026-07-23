Antonela Roccuzzo compartió reflexión sobre la Selección Argentina: “Orgullosa de ser argentina”

Antonela Roccuzzo, la empresaria esposa de Lionel Messi, a quien conocemos habitualmente por mantener una conducta de extrema reserva en las redes sociales, sorprendió a sus millones de seguidores al hacerse eco de un vehemente análisis sobre el sentido de pertenencia nacional redactado por la periodista Connie Ansaldi.

El gesto de Antonela Roccuzzo, capturado de inmediato por los usuarios de Instagram y replicado en X, fue interpretado masivamente por la audiencia como un tiro directo de apoyo a la Selección Argentina frente a la desmedida ola de críticas y descalificaciones promovidas por ciertas figuras públicas extranjeras en las jornadas posteriores a la final del Mundial 2026.

El sentido mensaje de Connie Ansaldi que replicó Antonela Roccuzzo en Instagram

El detonante de la conversación digital fue la difusión de una placa gráfica, originalmente redactada por la comunicadora Connie Ansaldi, cuya premisa apela a la particular psicología social de la ciudadanía frente a los embates externos.

«Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado», reza el fragmento central que la esposa del capitán nacional decidió compartir en sus historias oficiales, rematando la idea con la consigna «Orgullosa de ser argentina».

La publicación de Antonela Roccuzzo funcionó como un potente catalizador de cohesión para los simpatizantes de la Selección Argentina, quienes venían manifestando su disconformidad por los agravios verbales vertidos en la red desde la victoria del seleccionado español.

A pesar de la repercusión internacional y los debates que encendió la placa en los buscadores de internet, la empresaria eligió mantenerse fiel a su estilo diplomático, evitando realizar declaraciones adicionales ante la prensa o entrar en polémicas directas con nombres propios.

El descanso de la familia Messi en Disney y las repercusiones tras la final del Mundial 2026

Tras el desgaste acumulado durante el Mundial 2026 en territorio norteamericano, Antonela Roccuzzo emprendió una breve escapada familiar hacia los parques temáticos de Disney junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, buscando un espacio de desconexión y esparcimiento antes de que el futbolista se reincorpore a las exigencias de la temporada oficial con el Inter Miami.

La conmoción provocada por el posteo demuestra la enorme tracción que conservan las voces del entorno del capitán Lionel Messi, para unificar el sentir popular en momentos de sensibilidad deportiva.