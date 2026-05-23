Cazú Zegers, la arquitecta que diseñó el Hotel Tierra Patagonia y convirtió al paisaje en protagonista

Mientras gran parte de la arquitectura contemporánea busca imponerse con formas extravagantes o estructuras monumentales, la arquitecta chilena Cazú Zegers eligió otro camino: diseñar obras que dialogan con la naturaleza y se integran al paisaje.

Formada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Zegers construyó una identidad arquitectónica basada en el territorio, el clima y la luz del sur de Chile.

“A diferencia de muchos arquitectos que diseñan contra la naturaleza, ella no solamente está a favor, sino que la incorpora en sus proyectos”, describen quienes siguen su trabajo.

El Hotel Tierra Patagonia, una obra integrada al paisaje

Entre sus proyectos más reconocidos se encuentra el Tierra Patagonia Hotel & Spa, ubicado frente al Parque Nacional Torres del Paine.

La obra se destaca por sus curvas suaves, revestimientos de madera y estructuras que parecen surgir del paisaje patagónico. Los muros buscan contener el viento y enmarcar el horizonte sin competir con el entorno natural.

“La arquitectura no domina la naturaleza, la acompaña”, es una de las ideas que atraviesa gran parte de su producción.

Arquitectura pensada para pertenecer

Otra de sus obras emblemáticas es la llamada “Casa SLOU”, donde fusiona arquitectura y paisaje mediante espacios abiertos a los vientos australes, materiales nobles y una fuerte conexión entre interior y exterior.

En sus proyectos aparecen conceptos vinculados a la contemplación, la luz natural y el uso consciente de los materiales. Muros que captan la lluvia, espacios que se abren al paisaje y estructuras que parecen extenderse hacia el exterior forman parte de su sello.

En un contexto donde muchas ciudades y viviendas tienden a parecerse entre sí, la obra de Cazú Zegers propone otra mirada: una arquitectura que no busca imponerse, sino pertenecer al lugar donde se construye.