Marcha en el norte neuquino contra la presa en el río Nahueve

Los vecinos de la zona norte organizaron hoy una marcha por la ribera del Nahueve para rechazar la construcción de una represa en su cauce. Se programó que, por la mañana, la manifestación se centre en la plaza Chos Malal hacia el juzgado. En Neuquén capital se presentarán en Casa de Gobierno para reclamar el cese de los trabajos de la presa.

El amparo fue presentado ayer en forma virtual en el juzgado de Chos Malal. "Pedimos que los trabajos se suspendan porque no se realizó la consulta" a los vecinos, ni siquiera a los que se verán afectados por el emprendimiento, dijo la abogada de las asambleas del agua en el norte neuquino Gisela Moreira.

Detalló que pobladores de la zona norte supieron esta semana que el acueducto subterráneo pasará por debajo de sus casas, y que en otros casos, conocieon que los trabajos durante la construcción les afectarán directamente, porque aparecieron operarios en los campos con mediciones y señalamientos.

"Las comunidades no fueron consultadas, no se conoce el impacto; y ni la Legislatura logró la información sobre lo que involucra el proyecto que pondrá una presa sobre el río Nahueve", dijo la abogada.

Destacó que los trabajos afectarán los campos, que modificará el trabajo de los guías de turismo que plantean el recurso como una de las riquezas turísticas del norte de Neuquén y que ante continuos reclamos en las comisiones de fomento de Villa Nahueve o Los Miches "la única respuesta es que traerá trabajo, no se les consultó, no se informa sobre el impacto de la presa, no conocemos dónde irá la energía ni el agua potable que dicen que va a conducir", sostuvo.

El proyecto fue reactivado con la licitación de empresas que firmaron contrato para la ejecución de la obra en junio.

Oficialmente se indicó que el aprovechamiento está localizado en el paraje Los Carrizos, y consta de una obra de cierre y derivación del río Nahueve para la producción de energía hidroeléctrica.

El azud, de 6 metros de altura sobre el nivel del río, generará un pequeño lago artificial de 6 hectáreas. El gobierno informó que el vertedero será libre y que el agua del río seguirá escurriendo.

Mientras se movilizan en el norte, en Neuquén capital manifestaron el apoyo frente a casa de Gobierno (foto Yamil Regules)

"De lo que se puede leer en la página, será la mitad del caudal, afectará las rutas de arreo y no está en claro qué ocurrirá con ese acueducto subterráneo que sacarán del lugar", sostuvo.

El movimiento de las máquinas en la zona norte, ya alertó a las organizaciones ambientalistas por el impacto en la fauna y la flora cordillerana.