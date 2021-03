Báez enfrentó a Aguiar y se rompió la alianza tras el ataque a Río Negro

La alianza que durante más ocho años unió a Rodolfo Aguiar y a Miguel Báez bajo la órbita de la CTA, se rompió definitivamente en las últimas horas luego de que un grupo de personas que responden al titular de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) irrumpió en las instalaciones del diario RIO NEGRO.

Nadie lo quería decir muy fuerte pero el vínculo entre Aguiar y Báez ya venía resquebrajado hace varios meses. Desde la partida del dirigente de ATE a Buenos Aires, para asumir como Secretario General Adjunto, la relación con el líder de la organización no fue la misma. Las diferencias terminaron de plasmarse en las últimas horas cuando el ahora dirigente nacional se desligó del ataque al edificio del diario Río Negro.

Aguiar mantuvo su vínculo con Báez y hasta lo llevó de candidato como Secretario de Organización de la CTA, en 2018.

Esta mañana, el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, terminó por despegarse del cuestionado dirigente de los desocupados. "Nosotros manifestamos que la CTA representa a todos los trabajadores tengan o no tengan trabajo. Ya hemos convocado a una reunión del Consejo Directivo provincial para que independientemente de la denuncia que en la Justicia presentó el medio de comunicación, avancemos en una rápida investigación para deslindar responsabilidades", dijo en el programada de Reynaldo Sietecase que se emite por Radio con Vos.

Y no descartó la posibilidad de "expulsar" a ODEL y a Báez fuera de la órbita de la central de trabajadores. "Lo que pasó en el diario Río Negro es muy grave", dijo Aguiar, quien de esta manera terminó por oficializar su desvinculación con el dirigente, a quien ayer le formularon cargos por un caso de abuso sexual simple, tras una denuncia que fue realizada por una exintegrante de esa organización.

El mismo medio avanzó en una nota con Báez quien salió a criticar a periodistas y al diario Río Negro en lo que consideró una persecución política. "No se si rompieron algo, sólo pegaron afiches con engrudo. Es la manera de expresar la disconformidad de la gente porque vengo siendo víctima de una persecución", aclaró.

"El diario Río Negro hace una semana que saca fotos mías con acusaciones gravísimas. La gente está indignada, está bien que estamos en democracia y tienen libertad de expresión algunos periodistas y tienen todo el derecho. Pero tienen que tener la seguridad certera de que la justicia condene a una persona", dijo.

"Yo no me puedo responsabilizar de lo que haga la gente común", dijo al intentar intentar despegarse del accionar del violento grupo, entre los que se encontraban dos de sus hijos.

Báez redobló la apuesta y salió al cruce de Aguiar. "Esta persona (NdR: la que lo acusó de abuso) es la misma que me denunció y está respaldada por una dirigente social que tenemos en Río Negro y por el secretario general de ATE, quienes fueron los que se robaron un equipo de mercadería que yo había gestionado en Buenos Aires", resaltó.

"Él también (por Aguiar) está involucrado. Yo me cansé de llamarlo hoy para poder hablar con él. A mi me dio la espalda de la noche a la mañana y se olvida que quién lo acompañó para que llegue a donde está, fue Miguel Báez. Fueron ocho o nueve años trabajando con él por todos lados y recorriendo toda la provincia para que el gobierno provincial lo reconozca y para que lleguen a tener poder; y hoy me viene a tirar por la espalda y jugando sucio", dijo.

Báez dijo que está totalmente tranquilo. "Hablé con muchos referentes míos y les pedí por favor que se mantengan al margen y que no hay motivo para hacer este tipo de cosas", reveló y agregó que que hay un manejo político porque la organización llegó a otros puntos del país.

Al ser consulto por el periodista, Báez dijo que todo es un complot de la CTA Autónoma. "Está involucrado el secretario general de ATE en Río Negro que fue puesto a dedo por Aguiar; como se maneja la política siempre porque hay impunidad para todo. Los únicos que tienen derecho y poder son ellos", expresó.

El dirigente de ODEL también fustigó las publicaciones que efectuó RIO NEGRO. "Hay mucha mentira y persecución. Yo no ando con la cara tapada. En Río Negro, lamentablemente el gremio ATE nos defraudó al igual que la CTA. Demostró que lo buscaban era poder económico y político. Acá hay mucha bronca con Aguiar y que no les sorprenda si en las próximas semanas hay un conflicto con ATE (...) Si tenemos que confrontar con Aguiar lo vamos a hacer pero no da la cara, entra escondido en Río Negro", aseveró y detalló que arreglaron con el gobierno saliente de Weretilneck, "y se llenaron los bolsillos".

Para Báez, en Río Negro dejaron "más de 7 mil familias" sin alimentos. "Cuando llegaron no los conocía ni la madre", sostuvo y reconoció que "a fuerza de reclamos y pidiendo recursos" han logrado sostener la organización con la ayuda del Estado provincial.