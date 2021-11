Cambiar la definición de vejez

La RAE define a la VEJEZ como:

1. f. Cualidad de viejo.

2. f. Edad senil, senectud.

3. f. Achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos.

4. f. Dicho o narración de algo muy sabido y vulgar.

La edad es la tercera causa de discriminación, y la definición que se advierte es un claro ejemplo de lo instaurada que está en nuestra sociedad.

Las palabras son fundamentales para entender y conformar la realidad, por eso desde la Fundación Amigos de los Mayores lanzamos una petición vía change.org.

Queremos cambiar la forma en la que se percibe a las personas mayores. En nuestro día a día, vemos miles de ejemplos que contradicen la definición de la Real Academia Española (RAE), y estamos seguros que vos también conocés a algunos de ellos: tus padres, tus tíos/tías, tus abuelos/as... o vos mismo/a. No queremos una sociedad construida sobre esta percepción discriminatoria e injusta.

El viejismo, como también se conoce a la discriminación por edad, es el principal motivo por el cual la mayoría de las personas mayores se sienten excluidas y son invisibilizadas. Este fenómeno contribuye a crear miedo y preocupación ante el simple y natural hecho de envejecer.

La visión peyorativa que se tiene de la vejez hace que en muchos casos no se muestre, o no se haga tal y como es. De hecho, leyendo estas tres acepciones sobre la palabra vejez, ¿cómo no vamos a esconderla?

Promovamos que la RAE_cambie la definición de vejez.

Gladys Noemí Gómez

Córdoba