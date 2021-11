Neuquén prepara el debut de su nueva escuela secundaria

Mientras los establecimientos educativos terminan de armar una nueva normalidad tras el sacudón de la pandemia, se vienen nuevos aires de cambio en Neuquén. A partir del 2022 se espera que comience a funcionar la nueva escuela secundaria, modalidad que se viene postergando desde hace dos años.

En 2018, su aprobación abrió polémicas dentro del gremio y aún entre los estudiantes. Si bien el escenario del coronavirus bajó la intensidad del tema, volvió a encenderse en estos días con las inscripciones a secundaria y a la espera de la inminente definición del CPE sobre cómo se comenzarán a aplicar los cambios.

Será la primera vez que Neuquén tenga un diseño curricular que reemplazará a los 130 planes de estudios que existen actualmente. Además, no será definitivo. “Imaginamos que la aplicación va a ser gradual y vamos a ir haciendo ajustes”, aclaró Gisella Branchini, integrante de la Rama Secundaria quien, junto a la vicepresidenta del CPE, Ruth Flutsch, destacó que se incorporó la perspectiva de género, la interculturalidad, la inclusión y los Derechos Humanos.

Entre los principales cambios, estará la no repitencia: primero y segundo año pasarán a ser un solo ciclo, por lo tanto no se podrá repetir en el paso de uno al otro. Funcionarán como unidad para no hacer un “corte tajante” y permitir que el estudiante se adapte al nuevo nivel y se apropie de los conocimientos. La idea es no “repetir desde el lugar de hacer lo mismo”, indicaron las funcionarias.

Por otro lado, con tercer año pensado como el ciclo de “transición” y la continuidad de materias generales, se busca que no haya un corte con la incorporación de los contenidos específicos de cada orientación. Todas las secundarias, incluidas las técnicas, tendrán materias comunes y se sumarán espacios artísticos (danza aparece por primera vez). Las funcionarias afirmaron que se cumplen las cargas horarias de práctica que establece el Consejo Federal de Educación para las técnicas, por lo que no habrá problemas para homologar el título.

Otra modificación será que, en vez de materias, habrá cuatro áreas. Ciencias sociales, políticas y económicas incluyen a historia, geografía, filosofía y afines. Lenguaje y producción cultural, con lengua, literatura, artes visuales y otras lenguas. Ciencias naturales engloba a física, química y biología. La última área es matemática e informática, destacada como “una gran innovación”: en primer año se dictará de forma separada y, luego, junta.

Habrá un docente por materia, pero trabajarán y planificarán en forma conjunta por área y podrán dar clases individualmente o en dupla.

La Educación Sexual Integral tendrá un espacio pedagógico propio en primero y segundo año para garantizar su aplicación y que no dependa de la decisión de cada institución. En tanto Educación Física no dividirá más entre varones y mujeres, sino por curso. Por último, los boletines se reconvertirán en informes de seguimiento para que describan cómo le va al estudiante, en lugar de limitarse a las notas.

Críticas de la oposición sindical

La referente de la oposición en ATEN, Angélica Lagunas, sostiene las críticas que realiza desde el 2018 al nuevo secundario. Ahora, su opinión ganó más peso con la victoria del Frente Multicolor/Bermellón en las seccionales más grandes: Neuquén y Plottier.

“Seguimos denunciando el acuerdo que hay con la actual conducción TEP de ATEN y el gobierno que llevan adelante esta reforma educativa”, afirmó. El concepto “reforma” siempre molestó a Educación, que responde que no hay reforma porque antes no existía un diseño curricular sino un centenar de planes de estudio.

Para el sector que dirige Lagunas, se busca una reforma educativa, laboral y previsional, lo que se demuestra en la falta de condiciones de las escuelas, tanto en infraestructura, como cargos y demás. Aseguró que hay “mucha desazón” entre los docentes porque “nadie sabe si va a retener su puesto de trabajo”. La dirigente adelantó que cuando asuman en las seccionales el 15 de diciembre van a “poner en pie a ATEN para frenar este ajuste”.