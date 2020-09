Cipolletti, sin camas de terapia intensiva y con alta demanda en las guardias

Hace días que el hospital no cuenta con camas de terapia intensiva, el fin de semana volvió a ser “caótico” por la demanda. Así lo detallaron fuentes hospitalarias consultadas por Río Negro. La falta de unidades y las dificultades para los traslados genera que muchos pacientes deban ser ventilados en salas intermedias hasta que consigan una cama en el sector privado o en otra localidad.

Las 14 unidades disponibles en el hospital se encuentran ocupadas. Si bien varios pacientes negativizaron el virus de covid-19 se mantienen con respiradores, algunos de ellos evolucionando favorablemente. Está “costando mucho” conseguir traslados indicaron desde el hospital.

La situación sanitaria de Cipolletti atraviesa uno de los momentos más delicados desde el inicio de la pandemia. El creciente aumento de los casos ubican a la localidad cada vez más cerca de Bariloche y Roca en los casos activos. El viernes se registraron 59 casos, una de las cifras más altas. Ese día fallecieron cinco personas de la localidad.

No hay información oficial sobre la disponibilidad camas en el sector privado pero ayer una paciente tuvo que ser derivada a Viedma porque no logaron ubicarla en los centros de salud local. Tampoco lo comunicó el gobierno provincial en el parte diario de ayer. Tras la crisis en el sector de terapia que se puso en evidencia hace algunas semanas, provincia comenzó a dar datos estadísticos de la ocupación en la provincia sin embargo esa información ayer no se brindó.

Fuentes hospitalarias indicaron que la demanda durante el fin de semana fue muy intensa. “La situación sigue siendo muy compleja, estamos sin camas y con alta demanda en los servicios de guardia”; detalló una profesional del sistema sanitario.

Muchas veces el equipo de atiende de las terapias debe ventilar a pacientes que llegan con necesidad de un respirador. Se hace ese trabajo hasta que se pueda trasladar. A las dificultades de conseguir camas en el Alto Valle, -además de Cipolletti hay en Roca, Regina, Allen y Catriel-, se le suman "los tiempos" de las obras sociales. Así lo detalló días atrás la directora del hospital Claudia Muñoz.

Las derivaciones “están complicadas” porque no hay mucha disponibilidad en el Alto Valle y muchos pacientes tienen dificultades para trasladarse a largas distancias como Viedma y Bariloche.

El tiempo de estadía en las unidades de terapia es extenso y puedo durar más de un mes. Semanas atrás un paciente de 33 años se recuperó tras 44 días con asistencia respiratoria y casi 60 de internación.

El sábado cinco personas de Cipolletti fallecieron por coronavirus. Ninguno de los pacientes se encontraba en la terapia intensiva. Todas las personas que están con respirador son menores de 60 años.

El domingo Cipolletti fue la ciudad que más casos registros en la provincia con 26, el pico más alto fue viernes pasado con 59 contagios. La cifra supera los 1.000 y hay más de 430 activos. Además, hay más de 500 personas aisladas por ser contacto estrecho con algún caso.