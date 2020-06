Consumir pescado al menos una vez a la semana recomiendan Buzzo y Couly

junio 8, 2020 10:42 am

La trucha es uno de los pescados que nos representa en la Patagonia comentan los chefs regionales Pablo Buzzo y Mauricio Couly a Yo Como.

“La gente que no consume pescado deben agregarlo a la dieta al menos una vez por semana: sería lo ideal”, comenta Couly.

Buzzo cocinando trucha patagónico junto a Couly.

“Sus preparaciones son muy rápidas y su sabor es muy sutil y no fuerte como otros pescados. Nosotros utilizamos muchísimo la trucha como platos de entrada y principales al horno de barro que queda con un sabor increíble. El clásico es la trucha asada al horno de barro junto a papas, tomate cherry, olivas negras y ajo, asado y dorado”, agrega.

“Nuestra entrada clásica en el restaurante, pedida por todo los clientes frecuentes, es el huevito al horno de barro con trucha ahumada, crema fresca, migajas y parmesano”, detalló.

A la hora de recomendar con qué preparar la trucha manifestó que “la idea es ser muy prudente con las combinaciones porque su sabor es muy suave pero su textura en su punto es buenísima. Queda muy bien curada simplemente con sal y azúcar, especias unos pocos minutos, cruda con una burrata por ejemplo o asada con hierbas frescas, cáscara de limón y para terminar un muy buen aceite de oliva con jugo de limón”.

También puede prepararse escabechada, ahumada, patés, mousses, terrinas, sopas.... A Pablo Buzzo, por ejemplo, le encanta rellena con queso Patagonzola”.

Buzzo ha sido embajador de la trucha neuquina, producto que ha cocinado en México, Italia, Suiza, Estados Unidos, Francia y Colombia.

“La trucha más allá de que me gusta es uno de los productos que me identifican fuertemente. Está muy relacionada con lo que es la Patagonia, la gente identifica la trucha arco iris con la Patagonia. Me es muy familiar”, expresó.

La valoró como “un gran producto” y recomendó ver opciones de preparado, dado que existe forma de vincularla a productos más económicos. Estableció una analogía del pescado con la carne: “para la gente que por ahí no la cocina frecuentemente, si agarro un filet de trucha que puede pesar 700-900 grs. sabemos que costará el doble que la carne, pero si la corto, con 1 kg le doy de comer a tres personas, que es lo mismo que voy a hacer con un kilo de carne. La clave está en su acompañamiento”.

Entre las opciones accesibles para acompañar a la trucha indicó que “sería óptimo que si podés trabajar recetas por ejemplo “que incluyan puré (calabaza hecha en el horno con unas hierbas que en Neuquén hay un montón para acompañar y una ensalada)...o un arroz tipo risoto, con ensalada hecha con papa, o una base de cebolla, arroz, caldito, azafrán”.

“Neuquén tiene huertas, mucha gente produce, y de ahí podemos obtener rúcula, lechuga, tomates, frutos secos, aceite de oliva y hacer una buena ensalada (100 grs de trucha por ensalada)”, recomendó.

Recordó que “uno de los platos que más me funcionó fueron los ñoquis con pedacitos de trucha, transmitía el sabor e iba acompañada con una salsa con eneldo o la parte de tras del hinojo”. Otras de sus opciones más accesibles son las salsas para fideos y las empanadas, ambas preparaciones valiéndose de recortes.