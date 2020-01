Crimen de Villa Gesell: según uno de los rugbiers, "la vida nos jugó una mala pasada"

Durante las últimas horas, se viralizó el audio de uno de los rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Se trata de Lucas Pertossi, quien deslizó una polémica frase que generó revuelo.





Es que el rugbier afirmó que "salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada", en relación a la pelea que terminó con la vida de Báez Sosa. Al mismo tiempo, aseguró que "no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar".

Por otra parte, el primo de los hermanos Pertossi (Ciro y Luciano, también imputados) aseveró que "cada uno sabe el rol que tomó en la pelea, y que se haga cargo".

Respecto a la polémica por los tan nombrados "códigos" de los rugbiers, Pertossi aseguró que "me hago cargo porque estuve", pero aseguró que "no voy a dejarlos morir" en relación a sus amigos. "Me duele lo que pasó, arruinar una familia. Sería muy egoísta pensar en yo", añadió.

Además, dio a entender que “lo que más quiero es salir, pero después va a ser muy duro”, haciendo referencia a la condena social que los rugbiers están atravesando.

Mirá el video acá: