Adiós a Kate Tanner: murió Anne Schedeen, la recordada madre de la mítica serie ALF

El mundo del espectáculo internacional y los fanáticos de la nostalgia ochentera están de luto. Anne Schedeen, la actriz que alcanzó el estrellato global al interpretar a Kate Tanner, la paciente y emblemática madre de la serie ALF, murió a los 77 años.

La triste noticia fue confirmada de manera conjunta por su familia y su histórico agente, Tom Markley, a través de un comunicado oficial difundido en las plataformas digitales. Si bien el entorno íntimo de la artista optó por mantener el hermetismo y no brindó precisiones sobre las causas del fallecimiento ni la fecha exacta del deceso, su partida generó una inmediata oleada de mensajes de dolor en las redes sociales.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso y amor por su familia. Annie lo era todo para nosotros; una verdadera fuerza de la naturaleza”, expresaron sus allegados en la emotiva despedida.

La mujer que domó al extraterrestre de Melmac: su emotivo recuerdo en Alf

Aunque su rostro quedó grabado a fuego en la memoria colectiva en 1986, cuando la comedia de la cadena NBC se convirtió en un fenómeno de masas incontrolable, el rol de Anne Schedeen iba mucho más allá de ser una actriz de reparto.

En la ficción, su personaje encarnaba el contrapeso perfecto de la trama: mientras el caótico extraterrestre alteraba la vida de los Tanner y Willie intentaba mantener la calma, era Kate quien ponía los límites con un humor ácido, gestos inolvidables de resignación y una calidez que terminó humanizando la bizarra convivencia con el habitante de Melmac durante las cuatro exitosas temporadas de la serie.

Un repaso por su extensa trayectoria en Hollywood

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen, la actriz forjó una sólida carrera en la industria audiovisual norteamericana mucho antes de cruzarse con la famosa marioneta espacial: