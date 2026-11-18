Según los protocolos vigentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los jubilados y pensionados cuentan con un plazo legal de hasta dos años (24 meses), contados desde la fecha original en que debía percibirse cada liquidación, para solicitar el repago de haberes impagos.

Esta gestión es completamente gratuita, admite inicio digital a través de Mi ANSES y contempla tanto liquidaciones inmediatas como acreditaciones diferidas según la antigüedad del período reclamado para los titulares.

Reclamo de haberes ANSES impagos: quiénes pueden pedir el repago y qué exige el formulario PS 6.5

El procedimiento oficial está orientado exclusivamente a titulares de prestaciones previsionales, que acrediten mensualidades efectivamente devengadas, y no percibidas dentro del límite de prescripción de dos años:

Beneficiarios alcanzados : incluye a jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y pensionados que tengan mensualidades pendientes de cobro o beneficios suspendidos temporalmente, recuperándose únicamente los períodos concretos adeudados.

: incluye a jubilados del y pensionados que tengan mensualidades pendientes de cobro o beneficios suspendidos temporalmente, recuperándose únicamente los períodos concretos adeudados. Documentación y formulario PS 6.5 : el solicitante debe contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y completar el formulario PS 6.5 (Reclamo de Haberes Impagos), disponible para descarga gratuita en el portal oficial del organismo.

: el solicitante debe contar con su vigente y completar el formulario PS 6.5 (Reclamo de Haberes Impagos), disponible para descarga gratuita en el portal oficial del organismo. Diferencia según los 60 días de antigüedad: si la mensualidad reclamada tiene menos de 60 días desde su fecha original de pago, resulta obligatorio presentar el formulario PS 6.5 con la certificación de la entidad bancaria pagadora confirmando que el dinero no fue retirado; en cambio, si transcurrieron más de 60 días, los fondos suelen haber regresado automáticamente a las arcas de ANSES y el registro figura ya cargado en el sistema central.

Jubilaciones ANSES: el canal de gestión habilitado según la antigüedad del haber impago

Antigüedad del haber impago Intervención bancaria requerida Modalidad de liquidación de la ANSES Canal de gestión habilitado Menos de 60 días corridos Requiere certificación del banco en el PS 6.5 Liquidación inmediata tras validación Atención Virtual o presencial con turno Entre 60 días y 1 año (año anterior) No exige firma bancaria (figura en sistema) Acceso a liquidación inmediata Atención Virtual o presencial con turno Entre 1 y 2 años de antigüedad Verificación administrativa en expediente Acreditación diferida en calendario Atención Virtual o presencial con turno Más de 2 años desde el vencimiento Prescripción legal del reclamo administrativo No corresponde repago por vía ordinaria Fuera de plazo reglamentario

Cómo iniciar el trámite en Mi ANSES paso a paso y cuándo se cobran las jubilaciones reclamadas

El organismo previsional permite canalizar la solicitud de manera remota, para evitar traslados innecesarios de los adultos mayores: