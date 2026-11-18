¿Es posible transformar Marte en un planeta habitable mediante explosiones nucleares? La pregunta parece salida de una película de ciencia ficción, pero forma parte de una de las propuestas más llamativas que realizó Elon Musk, el empresario fundador de SpaceX, en su búsqueda por convertir a la humanidad en una especie capaz de vivir en distintos planetas.

La propuesta, recuperada recientemente por un video publicado en MSN, no es nueva. En 2015, Elon Musk planteó la posibilidad de utilizar explosiones termonucleares para calentar Marte, una idea que fue difundida por medios internacionales como Time y Los Angeles Times. Años después, Space.com volvió a abordar el proyecto y las dudas que genera entre los especialistas. Por su parte, la NASA advirtió, a partir de un estudio publicado en 2018, que el planeta rojo no dispone de suficiente dióxido de carbono accesible para transformar su atmósfera con la tecnología actual.

Por qué Elon Musk quiere lanzar bombas nucleares sobre Marte

La propuesta de Musk consiste en utilizar explosiones termonucleares sobre las regiones polares de Marte para liberar grandes cantidades de dióxido de carbono atrapado en el hielo.

El objetivo sería generar un efecto invernadero artificial, capaz de elevar gradualmente la temperatura del planeta.

En teoría, ese calentamiento permitiría modificar algunas de las condiciones que actualmente hacen imposible la vida humana sin sistemas de protección.

El empresario planteó públicamente esta posibilidad en 2015, durante una entrevista en el programa estadounidense The Late Show with Stephen Colbert.

Su propuesta se relaciona con un concepto científico conocido como terraformación, que consiste en modificar las características ambientales de otro planeta para hacerlo más parecido a la Tierra.

Sin embargo, no existe un proyecto aprobado ni evidencia de que SpaceX esté preparando una operación de este tipo.

Qué pasaría si se detonaran bombas nucleares en Marte

Marte presenta condiciones extremadamente diferentes de las terrestres.

Su atmósfera es muy delgada, está compuesta principalmente por dióxido de carbono y no ofrece la protección necesaria para que los seres humanos puedan respirar o permanecer en la superficie sin equipos especiales.

Además, las temperaturas son extremadamente bajas y el agua líquida no puede mantenerse estable durante períodos prolongados en la mayor parte de su superficie.

La hipótesis de Musk plantea que las explosiones podrían liberar dióxido de carbono congelado, aumentando la presión atmosférica y favoreciendo el calentamiento.

En un escenario hipotético, esto podría contribuir a que parte del hielo de agua se derritiera.

No obstante, calentar Marte no sería suficiente para convertirlo en un planeta habitable.

También sería necesario desarrollar una atmósfera mucho más densa, disponer de oxígeno respirable y encontrar soluciones frente a la radiación espacial.

Qué dice la NASA sobre la posibilidad de transformar Marte

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) publicó en 2018 los resultados de una investigación que analizó la cantidad de dióxido de carbono disponible en Marte.

El estudio, realizado por Bruce Jakosky y Christopher Edwards y publicado en la revista científica Nature Astronomy, concluyó que el planeta no dispone de suficiente dióxido de carbono accesible para producir el calentamiento necesario mediante los métodos propuestos.

Según los investigadores, incluso si se lograra liberar el dióxido de carbono de los casquetes polares, la presión atmosférica apenas aumentaría hasta aproximadamente el 1,2% de la terrestre.

Esto seguiría siendo insuficiente para mantener agua líquida estable en la superficie.

Por lo tanto, la terraformación de Marte no es viable con la tecnología disponible actualmente, aunque continúa siendo objeto de investigaciones y propuestas teóricas.

Por qué Marte es tan difícil de convertir en un planeta habitable

Uno de los mayores obstáculos es que Marte perdió gran parte de su antigua atmósfera a lo largo de miles de millones de años.

El planeta tampoco cuenta con un campo magnético global como el de la Tierra, que ayuda a proteger la atmósfera frente a la acción del viento solar.

Estas características complican cualquier intento de modificar de manera permanente sus condiciones ambientales.

Además, una transformación de semejante magnitud requeriría cantidades extraordinarias de energía y recursos tecnológicos.

Por eso, los especialistas consideran más realista estudiar sistemas de hábitats cerrados, instalaciones presurizadas y tecnologías que permitan producir oxígeno y otros recursos directamente en Marte.

¿Podrán los seres humanos vivir algún día en Marte?

El objetivo de establecer asentamientos humanos en Marte continúa siendo uno de los grandes desafíos de la exploración espacial.

SpaceX trabaja en el desarrollo de vehículos espaciales destinados a misiones de larga distancia, mientras distintas agencias científicas investigan tecnologías necesarias para futuras expediciones.

Sin embargo, viajar a Marte y convertir todo el planeta en un ambiente habitable son desafíos completamente diferentes.

La propuesta de Elon Musk de utilizar explosiones nucleares representa una de las ideas más extremas dentro del debate sobre la terraformación.

Por ahora, la ciencia indica que Marte seguirá siendo un planeta hostil para la vida humana, aunque las investigaciones podrían permitir que futuras generaciones de astronautas permanezcan allí mediante instalaciones especialmente diseñadas.