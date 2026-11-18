El papa León XIV dedicó su audiencia general de este miércoles a repasar su reciente gira apostólica por América Latina, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Durante su catequesis en la Plaza de San Pedro, compartió sus impresiones sobre cada país y destacó especialmente el vínculo con el pueblo argentino y el recuerdo de su antecesor, el papa Francisco.

«Argentina es la patria del Papa Francisco, y yo deseaba visitarla, para encontrar a ese pueblo que él tanto amó», expresó León XIV. Las palabras fueron brindadades en el encuentro que encabezó este miércoles, un día después de regresar a Roma.

León XIV destacó el recibimiento en Argentina y recordó el legado del papa Francisco

Al referirse a su paso por el país, el Pontífice recordó que el lema de la visita fue «Bienvenidos todos. Vayan y anuncien». El papa enfatizó esas palabras reflejan el pensamiento de Francisco, a quien definió como hijo de «ese gran país sudamericano».

León XIV señaló que durante su estadía encontró una Iglesia que busca ser acogedora y abierta a todos, en la que cada persona pueda sentirse reconocida en su dignidad y encontrar un lugar dentro de la comunidad.

También destacó el carácter misionero de esa propuesta religiosa. Para el Papa, la Iglesia debe encontrar su sentido y alegría en la evangelización, con una mirada que permita integrar a las personas y reconocer sus capacidades y limitaciones.

«En Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios», afirmó. Además, recordó el clima de afecto que recibió durante la visita y aseguró que es algo que no podrá olvidar.

En ese contexto, convocó a los argentinos a cultivar la comunión en la diversidad y a sostener el compromiso con la construcción de una sociedad justa y solidaria, de acuerdo con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

El paso por Perú y el reconocimiento a las comunidades que lo recibieron

Sobre Perú, León XIV explicó que la visita fue más extensa porque tenía una «deuda particular de reconocimiento hacia el Pueblo de Dios que vive en ese país». El Pontífice residió allí durante varios años, primero como misionero y luego como obispo.

El recorrido incluyó además Cusco y la región amazónica. Sobre esta última, mencionó el encuentro con pueblos de una gran riqueza cultural, pero también afectados por situaciones de injusticia y violencia.

Durante su catequesis, destacó la influencia de figuras religiosas como santo Toribio de Mogrovejo, santa Rosa de Lima y san Martín de Porres, entre otros. Según expresó, sus testimonios contribuyeron a difundir valores como el respeto por la dignidad humana, la reconciliación y la paz.

También recordó especialmente su paso por Chiclayo, donde aseguró haberse sentido en casa. En dicha ciudad pudo reencontrarse con personas que dejaron una huella profunda en su vida y con comunidades campesinas de la Cordillera.

El cálido paso por Uruguay en el inicio de su gira por América Latina

León XIV comenzó el repaso de su viaje con una referencia a Uruguay, el primer destino de su recorrido. Recordó que en ese país los católicos representan una minoría y consideró significativo que el itinerario comenzara allí.

El lema de la visita fue «Les anuncio una gran alegría», una referencia al anuncio del nacimiento de Jesucristo en el Evangelio de Lucas. El Pontífice explicó que viajó con el propósito de anunciar a Jesús y transmitir un mensaje de vida, verdad y amor.

«Estoy muy contento porque en la gente uruguaya encontré una acogida calurosa y partícipe», expresó. También destacó que durante su estadía pudo recordar la importancia de la fe en Dios y el valor de la vida humana.

En ese sentido, sostuvo que la fe puede ayudar a afrontar las dificultades y a convertirse en constructores de paz.