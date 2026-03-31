Argentina vs. Zambia en La Bombonera: formaciones y dónde verlo

Este martes, desde las 20:30, Argentina recibe a Zambia en La Bombonera con la obligación de mejorar la imagen mostrada en la victoria ante Mauritania por 2-1. El partido se podrá seguir por Telefé y DSports.

En la conferencia de prensa previa al amistoso, Lionel Scaloni fue tajante al analizar la victoria del viernes pasado y, si bien reconoció que los futbolistas arrastran exigencias importantes en sus clubes, marcó un límite claro sobre el nivel esperado al señalar que «tiene que haber un mínimo de rendimiento» y que «lo de Mauritania no se puede repetir”, al tiempo que advirtió que, si sucede, evaluarán “a nivel individual y colectivo».

En ese sentido, valoró la autocrítica de referentes como Emiliano «Dibu» Martínez y consideró que «es una buena señal que ellos mismos reconozcan que no fue un buen partido», al tiempo que expresó su deseo de que «haya sido solo eso y que el equipo muestre la cara que todos conocemos».

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: A confirmar.

Hora: 20:30.

TV: Telefé y DSports.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).