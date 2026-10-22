Argentinos del Norte recibe a Deportivo Roca por la Liga Confluencia: cómo sigue la fecha 10

Argentinos del Norte será local de Deportivo Roca en un duelo directo por el liderazgo del Clausura. (Foto: Archivo/Andrés Maripe)

El Clausura de la Liga Deportiva Confluencia entró en etapa de definición. Con parte de la jornada ya adelantada, todas las miradas estarán en el Zit Formiga, donde se disputará el clásico roquense, un duelo clave para la zona alta de la tabla.

Esta noche, Argentinos del Norte (18) y Deportivo Roca (20) se verán las caras, desde las 21, en el Zit Formiga. La programación del encuentro se adelantó para este día debido a que el conjunto Naranja deberá viajar el domingo a Carmen de Patagones para visitar a Jorge Newbery por la ida de los octavos de final del Regional Amateur.

El duelo de la ciudad se jugará únicamente con público local por disposición de seguridad. Sin embargo, el desarrollo del encuentro estará sujeto al pronóstico meteorológico porque las intensas precipitaciones que azotan a la región en los últimos días podrían obligar a una reprogramación.

En los adelantos, Atlético Regina (20) venció 1-0 a Círculo Italiano (10) con un tanto de Tobías Rivas. Con este resultado en el clásico reginense, el Albo alcanzó de manera provisoria la cima del torneo, aunque deberá esperar el desenlace entre Argentinos del Norte y Deportivo Roca.

En los demás adelantos de la fecha 10, La Amistad (16) goleó 4-1 frente a Pillmatún (9), mientras que Cipolletti (14) superó por 3-2 a Unión (16) de Allen.

El domingo se completa la fecha y se juega la permanencia

El resto de la décima jornada se completará el domingo en el horario oficial de las 15. En Roca, Cimac (7) se enfrentará a Catriel (10), mientras que San Martín (6) deberá viajar a La Pampa para el choque con Petroleros Pampeanos (14).

El atractivo de la jornada estará en Huergo (8) con el duelo entre el Albiverde con Fernández Oro (6) porque ambos equipos se encuentran en el fondo de la tabla general y necesitan sumar de a tres para tomar aire y evitar el descenso de categoría.