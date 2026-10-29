Cozzani apuntó contra la organización de Copa Argentina tras el pase de Platense a la final

Platense logró el esperado pasaje a la final de la Copa Argentina y tuvo como gran héroe de la noche a Juan Pablo Cozzani, el mendocino que atajó un penal clave en la tanda frente a Atlético Tucumán y selló el boleto a la instancia definitoria al imponerse por 5-4, tras el empate 1 a 1 en los noventa minutos.

Elegido como la figura del partido, el ex Deportivo Maipú aprovechó su paso por los micrófonos para hacer un reclamo formal a la organización de la Copa Argentina.

Juan Pablo Cozzani dejó un fuerte mensaje para la organización de la Copa Argentina tras clasificar a la final con Platense

Al finalizar la tanda de penales, en la que Juan Pablo Cozzani atajó un tiro para darle la victoria al Calamar, la Copa Argentina decidió darle al arquero el premio al jugador más importante del partido.

😳🏟️⚠️ ¡EN MEDIO DE LA ALGARABÍA CALAMAR, MUNICIÓN GRUESA: JUAN PABLO COZZANI, EL HÉROE EN LA HAZAÑA DE PLATENSE, DISPARÓ CONTRA LA SEDE SALTA Y EL ESTADO DEL CAMPO DE JUEGO EN LA NOCHE DE COPA ARGENTINA, EN #E10!: "HICIMOS UN VIAJE MÁS LARGO AHORA A SALTA QUE A RÍO DE JANEIRO. TIENEN QUE ANALIZAR QUE LAS CONDICIONES DE LA SEDE ESTÉN DADAS. ESTE ESTADIO NO ESTABA EN CONDICIONES, Y LA CANCHA ESTABA MUY MALA" 🧤 El arquero de @caplatense, FIGURA ATAJANDO UN PENAL en la definición desde los doce pasos para ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN CALAMAR a #LaGranFinal de la @Copa_Argentina, tomó contacto con los medios una vez culminado el encuentro y CRITICÓ DURAMENTE A SALTA COMO SEDE y al ESTADO DEL CAMPO DE JUEGO DEL PADRE MARTEARENA, en medio de una noche lluviosa en la Capital, y por el VIAJE LARGO que tuvo que emprender la delegación de Vicente López rumbo a la ciudad, en #E10 por @SportsSalta. 📹 @TyCSports — Equipo 10 (@EquipoDiez) October 29, 2026

En una entrevista con la transmisión oficial, el mendocino aprovechó los micrófonos no solo para analizar el partido sino para reclamarle a la organización de la copa la logística y coordinación de algunos aspectos del torneo.

«Más allá de la sede, que te puede tocar o no, porque las plazas están vendidas. Estaría bueno que empiecen a revisar un poco las formas. Nosotros tuvimos que hacer una parada en Córdoba, tuvimos tres horas y media de viaje. Hicimos un viaje más largo hasta acá, hasta Salta, que a Río de Janeiro en su momento (por Copa Libertadores)», afirmó Cozzani respecto del escenario elegido para la semifinal frente a Atlético Tucumán.

«La verdad que también tienen que analizar la sede porque, si uno vende la plaza y la sede, tiene que analizar que las condiciones estén dadas. Este estadio no estaba en condiciones. La cancha estaba muy mala. Salta no es un lugar que nos convenga y además queremos decir que, por favor si eligen una sede, que la pongan en condiciones porque hoy no estuvo a la altura», sentenció Cozzani sobre el Estadio Padre Martearena de Salta.

Atlético Tucumán recorrió apenas 304 km para llegar al estadio asignado para la semifinal de Copa Argentina mientras que Platense debió atravesar una distancia de 1564 km. Por ello el reclamo de Juan Pablo Cozzani una vez terminada el partido frente al Decano.

Platense espera en la final por el ganador de la llave entre Boca y Banfield que se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza el sábado 14 de noviembre a las 19 horas.