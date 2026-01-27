SUSCRIBITE Diario papel
Deportivo Roca apuesta a la modernización: anunció el lanzamiento de una aplicación para socios

Redacción

Lino Mocciola, Fabián Zgaib y Pablo Ais encabezaron la presentación de la nueva aplicación.

El lunes 26 de enero, en el Complejo Deportivo Roca, el club anunció el lanzamiento de su nueva aplicación móvil institucional destinada a socios y socias, en el marco de un proceso de modernización y digitalización de sus servicios. La APP comenzará a funcionar oficialmente el domingo 1° de febrero.

Durante la presentación estuvieron presentes el vicepresidente primero, Fabián Zgaib, junto al secretario Pablo Ais y el vocal titular Lino Mocciola. La plataforma fue desarrollada por GlobalFan, la empresa que ya trabaja con más de 130 clubes en el país.

Desde la institución destacaron que, a través de la aplicación, los usuarios podrán asociarse de manera directa, con acceso a todos los medios de pago disponibles y una comunicación más fluida entre el socio y el club. Quienes ya forman parte de la masa societaria recibirán un correo electrónico con los pasos para vincularse a la nueva plataforma.

Además, la APP permitirá centralizar información sobre actividades y eventos, realizar inscripciones a las distintas disciplinas deportivas, comprar entradas para los partidos y acceder a novedades en tiempo real. La herramienta también incorporará la venta de merchandising oficial y entradas, junto con promociones y beneficios exclusivos para los usuarios registrados.

Desde el club señalaron que esta iniciativa apunta no solo a modernizar la gestión diaria, sino también a mejorar la imagen institucional y ofrecer una experiencia más organizada, dinámica y cercana para toda la comunidad deportiva de General Roca, con un sistema más transparente para los asociados.


Temas

Deportivo Roca

