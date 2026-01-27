Deportivo Roca apuesta a la modernización: anunció el lanzamiento de una aplicación para socios

El lunes 26 de enero, en el Complejo Deportivo Roca, el club anunció el lanzamiento de su nueva aplicación móvil institucional destinada a socios y socias, en el marco de un proceso de modernización y digitalización de sus servicios. La APP comenzará a funcionar oficialmente el domingo 1° de febrero.

Durante la presentación estuvieron presentes el vicepresidente primero, Fabián Zgaib, junto al secretario Pablo Ais y el vocal titular Lino Mocciola. La plataforma fue desarrollada por GlobalFan, la empresa que ya trabaja con más de 130 clubes en el país.

Desde la institución destacaron que, a través de la aplicación, los usuarios podrán asociarse de manera directa, con acceso a todos los medios de pago disponibles y una comunicación más fluida entre el socio y el club. Quienes ya forman parte de la masa societaria recibirán un correo electrónico con los pasos para vincularse a la nueva plataforma.

Además, la APP permitirá centralizar información sobre actividades y eventos, realizar inscripciones a las distintas disciplinas deportivas, comprar entradas para los partidos y acceder a novedades en tiempo real. La herramienta también incorporará la venta de merchandising oficial y entradas, junto con promociones y beneficios exclusivos para los usuarios registrados.

Desde el club señalaron que esta iniciativa apunta no solo a modernizar la gestión diaria, sino también a mejorar la imagen institucional y ofrecer una experiencia más organizada, dinámica y cercana para toda la comunidad deportiva de General Roca, con un sistema más transparente para los asociados.