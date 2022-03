El neuquino Enrique Plantey hace historia en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022

El neuquino Enrique Plantey continúa haciendo historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022. Este jueves obtuvo el cuarto puesto en la prueba de Slalom Gigante de esquí alpino y logró así la mejor ubicación de un argentino en la historia y su segundo diploma en esta competencia.

Con un tiempo total de 2:03.14, Plantey quedó a tan solo 2.22 segundos del podio en la modalidad sentado del slalom gigante, lo que hubiera significado la primera medalla de Argentina en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Plantey, de 39 años, había sido octavo en la prueba masculina de supergigante, en la modalidad sentado, en el segundo día de competencia, por lo que consiguió el primer diploma para la delegación.

“Gracias a todas las personas que bancaron los trapos. Felicidad absoluta. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Es mucho más de lo que esperaba. Mucho”, fueron las palabras de Plantey en sus redes tras la obtención de su segundo diploma paralímpico en los Juegos de Beijing 2022.

It's history for Latin America!



Enrique Plantey's 4th place in the #ParaAlpine men's giant slalom sitting is the best ever result for Argentina 🇦🇷 and Latin America at the #WinterParalympics.#Beijing2022 @ParaSnowSports @ParalympicsAPC pic.twitter.com/suQJ9EjJWv