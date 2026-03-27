Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y se pierde el Mundial con la Selección Argentina

El delantero de Estraburgo se lesionó de gravedad y se pierde una posible convocatoria a la Copa del Mundo.

En las últimas horas, se confirmó la triste noticia de que Joaquín Panichelli sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por al menos 6 meses. De esta forma, el delantero queda descartado de una posible convocatoria a la Copa del Mundo.

En la práctica vespertina de este jueves, el jugador del Estraburgo se retiró con lágrimas y los estudios médicos confirmaron lo peor. El futbolista de 23 años no había sido parte de la convocatoria original en esta fecha FIFA, pero luego de confirmarse el segundo amistoso contra Zambia, Lionel Scaloni decidió citarlo.

#ParteMédico Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.



¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos. pic.twitter.com/rwKlOWAOrc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 27, 2026

Por esto, Lionel Scaloni pierde a un futbolista que peleaba por un lugar en la lista. Con un gran presente en el futbol francés, siendo el goleador de la Ligue 1 con 16 goles, llamó la atención del entrenador albiceleste.

Lamentablemente, no es la primera lesión de gravedad que sufre en su corta carrera. A mediados de 2023 cuando se desempeñaba en el Alavés de España, Panichelli sufrió la misma lesión en la misma rodilla, lo que lo mantuvo fuera de las canchas hasta principios de 2024.

El equipo de Argentina para enfrentar a Mauritania

Este viernes, la Selección Argentina enfrentará a Mauritania en el primer amistoso de esta fecha FIFA. El encuentro se jugará en la Bombonera y comenzará a las 20:15 horas.

Para este duelo, Lionel Scaloni pondrá en cancha un mix entre titulares y suplentes. La novedad es que Lionel Messi no será desde la partida: el capitán de la albiceleste sumará minutos en el segundo tiempo.

En defensa, Marcos Senesi le ganó el lugar a Nicolás Otamendi. La única duda del once inicial está en el lateral izquierdo, donde el cuerpo técnico no decidió quien será titular entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

El mediocampo estará compuesto por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz y Nico González. Rodrigo De Paul no fue parte de la última pr

Arriba jugarán Julián Álvarez y Thiago Almada. Además, se espera que José López sume minutos en el complemento. El delantero de Palmeiras tiene muchas chances de ir al Mundial tras la lesión de Panichelli, quien competía por el puesto,