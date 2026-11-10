Pablo Macsad, el arquitecto del asenso de Chichinales en la Liga Deportiva Confluencia

Macsad construyó un proyecto desde cero y cosechó sus frutos con el ascenso y el título. (Foto: Gentileza/Ariadna Heredia)

Por mucho tiempo, el nombre de Pablo Macsad fue sinónimo de gol. Sin embargo, después de colgar los botines el exdelantero inició su carrera como técnico en Chichinales y lo llevó a la gloria. Después de un año de ausencia, el Social festejó un título y, además, obtuvo el ascenso a la Primera de la Liga Deportiva Confluencia.

El roquense dejó las canchas a fines del año pasado, pero siempre supo que seguiría ligado al fútbol desde lo técnico. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, contó: «Un año antes de mi retiro había empezado la carrera de DT. Lo que no esperaba era terminar de jugar a fines de noviembre y que en diciembre ya estuviera trabajando. Fue todo muy rápido.»

Sin experiencia previa, Macsad asumió la conducción del Social con el desafío de armar un proyecto futbolístico desde cero. Según reveló, fue justamente eso lo que lo sedujo para aceptar la propuesta de los dirigentes.

“El club no competía hacía más de un año y no estaba en su mejor momento. Cuando llegamos con el cuerpo técnico no había recursos y, de a poco, junto a la comisión directiva, empezamos a adquirir lo básico para la pretemporada”, explicó.

El once titular de Pablo Macsad para enfrentar a San Carlos en Chichinales, por la última fecha. (Foto: gentileza/Ariadna Heredia)

“Estaban descreídos por el presente que tenía la institución”, contó sobre el inicio de la etapa en el club. Con el tiempo, una buena gestión de la comisión y los resultados deportivos mostraron a la comunidad que levantar al club era posible.

En lo deportivo, más allá de los objetivos iniciales, la mayor satisfacción fue la creación de la escuelita de fútbol, las categorías inferiores, la Tercera y la Primera.

“Hoy, con orgullo, le dejamos cosas lindas a la institución. Muchos chicos debutaron en Primera y hicimos una gran campaña en Tercera con jugadores de los bloques, algo que nunca había pasado. Fue parte del proyecto y se concretó”, subrayó.

Sobre el objetivo de llevar a Chichinales a la Primera, Macsad detalló que fue un trabajo duro, ya que el formato del certamen permitió a los equipos armarse para competir. La tabla anual refleja la gran campaña del Social, que terminó segundo, detrás de San Isidro (primer ascendido), con 48 puntos. En 22 partidos perdió solo 2, empató 6 y ganó el resto.

El Social dejó atrás un año sin competencia y celebró su regreso a Primera con el ascenso a la Liga Confluencia. (Foto: gentileza/Ariadna Heredia)

“De once equipos, siete peleamos hasta el final y no te podías relajar. Fue duro, pero hermoso en mi primera experiencia. Cuando pensé en ser técnico, soñaba todo esto. Salió demasiado bien”, sostuvo.

Dejar un sello propio

Cada fecha es una vidriera para los jugadores, pero también para los técnicos, que muestran su sistema de juego, su forma de trabajo y su estilo. Tras los buenos resultados en el torneo Apertura, Macsad reveló que recibió ofrecimientos de otros clubes.

“Mi compromiso es hasta que termine la Copa de la Liga. Tuve dos llamadas después del primer semestre, pero agradecí y rechacé. Mi palabra se la di a Chichinales y no me gusta dejar procesos inconclusos”, expresó.

Contó que siempre tuvo claro qué tipo de técnico quería ser, aunque admitió que el día a día lo llevó a cambiar algunas ideas. “Pensé que era más fácil, sobre todo desde la mirada de jugador. Después te encontrás con otra realidad. Cuando sos futbolista, jugás, entrenás y te desconectás; cuando dirigís, estás todo el día pensando en cómo mejorar”, dijo.

Más allá de los títulos, el roquense aseguró que lo importante es dejar una huella en cada club que le abre las puertas. “Me gusta que en cada club me recuerden como una buena persona. Para mí tiene un valor incalculable”, afirmó.

Y agregó que las instituciones necesitan gente que trabaje desinteresadamente para crecer. «Si me toca irme, lo haré con la tranquilidad de que, desde mi humilde lugar, Chichinales quedó bien armado», aseguró.

Primero el ascenso, después… ¡Chichi campeón!

La pelea por el segundo ascenso a Primera estuvo reñida hasta las últimas fechas, pero el Social consiguió su pase antes de la última jornada. Tras la publicación del fallo del Tribunal de Disciplina que decretó el empate entre San Carlos y Deportivo Godoy, en Allen, todo el pueblo festejó que el equipo del Portal del Valle cumplía su primer objetivo.

“El viernes (día en que se conoció el fallo) sabíamos que estábamos en la A, pero al día siguiente teníamos que jugar la última fecha. Fue un día raro”, recordó entre risas, y describió el clima previo al partido.

“Tuvimos que recordarles a los jugadores que había que jugar para salir campeones. Llegamos al vestuario y nos abrazamos, porque no nos habíamos visto. Era todo alegría, felicitaciones y emoción, pero a la vez tuvimos que cambiar el chip para salir a ganar”. Pablo Macsad, técnico de club Chichinales

El resto de la historia es conocido. Unas 400 personas se congregaron en la cancha del Social para acompañar un sueño que, un año atrás, parecía imposible.

“El recibimiento y la fiesta que se vivió ese día fueron soñados. A veces parecía todo guionado. Para ser mi primera experiencia, estoy muy conforme”, señaló.

Por último, el técnico destacó que el logro no habría sido posible sin el sostén de sus afectos durante todo el año. “Hubo momentos difíciles en los que me dieron ganas de tirar la toalla, pero mi familia y mis amigos fueron un apoyo fundamental”, cerró.

La continuidad de Macsad en el Social es una incógnita. Sin embargo, tras un año de intenso trabajo, el técnico dejó una huella imborrable en Chichinales, que en 2027 seguirá escribiendo su historia en la Primera del torneo valletano.





