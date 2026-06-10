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Nico Varrone y Mattia Colnaghi no paran y volverán a la acción en el GP de España: los horarios

Los pilotos argentinos serán los representantes albicelestes en las categorías teloneras de la Fórmula 1. Mirá acá el cronograma del fin de semana.

Redacción

Por Redacción

Varrone y Colnaghi volverán a correr en Fórmula 2 y 3 en Barcelona.

Varrone y Colnaghi volverán a correr en Fórmula 2 y 3 en Barcelona.

Este fin de semana nuevamente habrá triple presencia argentina en el Gran Premio de España. Además de Franco Colapinto en la máxima categoría, en el Circuito de Cataluña estarán en pista los albicelestes Nico Varrone y Mattia Colnaghi en Fórmula 2 y 3, respectivamente.

Para Varrone será la 5° fecha de la temporada, donde se encuentra en la 14° posición de pilotos con la misma cantidad de puntos. El piloto de 25 años viene de un fin de semana irregular en Monaco, donde terminó 12° en la Sprint pero en la carrera larga del domingo finalizó en el 20° lugar, ya que recibió una sanción de 10 segundos por parte de los comisarios de pista.

Varrone no tuvo el mejor domingo en Monaco, pero buscará recuperarse en Barcelona.

Por otro lado, Colnaghi tendrá su tercera presentación en el año. El nacido en Monza, Italia, pero que representa a Argentina por su madre, tiene un punto en su primera experiencia en la categoría y buscará seguir sumando experiencia en el equipo neerlandés MP Motorsport

En ambas categorías teloneras, solo habrá una práctica libre que se llevará a cabo el viernes. Luego, el sábado se realizará la clasificación que determinará los puestos de salida para las dos carreras del fin de semana. En la Sprint suman los ocho primeros, mientras que en la Future Race del domingo puntúan los 10 mejores.

Colnaghi tratará de volver a sumar en Cataluña.

Los horarios de la Fórmula 2

Viernes 12 de junio

  • Práctica libre: 6.05 horas
  • Clasificación: 10.55 horas

Sábado 13 de junio

  • Carrera Sprint: 9.15 horas

Domingo 14 de junio

  • Carrera: 6.25 horas

Los horarios de la Fórmula 3

Viernes 12 de junio

  • Entrenamiento Libre: 4:55
  • Clasificación: 10:05

Sábado 13 de junio

  • Sprint Race: 5:05

Domingo 14 de junio

  • Carrera: 3:30

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Fórmula 2

Nicolás Varrone

Este fin de semana nuevamente habrá triple presencia argentina en el Gran Premio de España. Además de Franco Colapinto en la máxima categoría, en el Circuito de Cataluña estarán en pista los albicelestes Nico Varrone y Mattia Colnaghi en Fórmula 2 y 3, respectivamente.

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