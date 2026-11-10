Aguinaldo diciembre 2026: los montos que cobrarán jubilados y pensionados de ANSES
ANSES prepara las liquidaciones de diciembre 2026 con el segundo medio aguinaldo, el haber reajustado por inflación y el refuerzo previsional. Conocé las proyecciones oficiales por categoría y el impacto en mano.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará durante diciembre 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente denominado medio aguinaldo, junto con el haber mensual actualizado por la fórmula de movilidad vigente y la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000.
A la espera de que el organismo estadístico informe este jueves 12 de noviembre 2026 el registro inflacionario definitivo de octubre, las proyecciones técnicas elaboradas a partir del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que estima una variación mensual en torno al 1,8%, anticipan que los jubilados que perciben el haber mínimo alcanzarán un ingreso bruto consolidado cercano a los $748.229,97.
Aguinaldo ANSES: montos brutos proyectados para jubilaciones mínimas y máximas en diciembre 2026
El cálculo del Sueldo Anual Complementario se determina computando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre, lo que excluye el bono extraordinario de la base de cálculo por tratarse de un concepto no remunerativo de carácter asistencial:
- Jubilación mínima garantizada: con un incremento proyectado del 1,8%, el haber básico mensual pasaría de los actuales $444.158,46 a $452.153,31 brutos. Sobre esa cifra se liquida un medio aguinaldo de $226.076,66, al cual se adiciona el bono íntegro de $70.000, consolidando un importe bruto total de $748.229,97 (previo a los descuentos de ley para la cobertura asistencial de PAMI).
- Jubilaciones superiores al haber mínimo: quienes perciben ingresos por encima del piso previsional acceden a un bono proporcional decreciente hasta que el ingreso alcance el tope combinado, o dejan de percibirlo si superan dicha marca.
- Jubilación máxima del régimen general: el tope jubilatorio subiría de forma estimada a $3.042.563,60 mensuales; al no corresponderle el bono de refuerzo, se le adiciona un aguinaldo semestral de $1.521.281,80, arrojando una liquidación bruta de $4.563.845,40.
Pensiones No Contributivas y PUAM: cuánto cobrarán en mano por el aguinaldo ANSES
El pago extraordinario de fin de año alcanza también a los beneficiarios de los regímenes asistenciales y pensiones graciables, gestionadas a través del organismo previsional:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): este beneficio, equivalente al 80% del haber contributivo ordinario, ascendería a un piso mensual de $361.722,65, complementado por un medio aguinaldo de $180.861,33 y el refuerzo completo de $70.000, totalizando una acreditación bruta de $612.583,98.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral y Vejez: al calcularse sobre el 70% del mínimo previsional, el haber mensual estimado se ubicaría en $316.507,32, al que se sumará un aguinaldo de $158.253,66 más el bono extraordinario de $70.000, generando una suma de $544.760,98 brutos sujeta a las retenciones del Programa Federal Incluir Salud.
- PNC para Madres de Siete Hijos: por equivalencia legal directa con el haber básico de los jubilados, percibirán los mismos $748.229,97 brutos que la mínima, a lo que se sumará de manera independiente la liquidación de la Tarjeta Alimentar para quienes tengan hijos menores de 14 años o con discapacidad registrada.
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