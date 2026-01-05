Se trabó la llegada de Matko Miljevic a Racing y el volante se presentó a entrenar en Huracán

Luego de haber acordado la llegada de Valentín Carboni a préstamo desde Inter, el mercado de pases de Racing parecía encaminarse, sobre todo porque durante el fin de semana trascendió que estaba todo dado para que Matko Miljevic sea un nuevo refuerzo proveniente desde Huracán. Sin embargo, surgieron algunas diferencias mínimas que trabaron la negociación y el futbolista se presentó a entrenar en el Globo.

Cómo era el acuerdo entre Miljevic y Racing

El vínculo de Miljevic y Racing ya está definido desde hace tiempo por un contrato por cuatro años, pero faltaba que los clubes se pusieran de acuerdo en cuanto al monto y el porcentaje del pase que iban a adquirir los de Avellaneda. Y en ese aspecto surgieron inconvenientes.

En un primer momento, se pudo saber que Racing compraría el 80% de su ficha en una suma cercana a los 3 millones de dólares y el 20% sería del futbolista nacido en Estados Unidos a raíz de una deuda que Huracán mantiene con él.

El Globo había comprado la mitad del pase y se había comprometido a adquirir la otra mitad pero desde el lado del jugador indican que eso nunca se abonó y, en lugar de cobrar ese dinero adeudado, el porcentaje que no compre La Academia quedaría para él.

Diego Milito, presidente del elenco de Avellaneda, y Abel Poza, máximo mandatario del Globo, se comunicaron en las últimas horas y el acuerdo que estaba de palabra ahora parece tener una complicación que demora todo, sobre todo por cuestiones impositivas.

Ante este escenario, podría ingresar una cesión de un futbolista de Racing en la operación, y al Globo le interesa Martín Barrios.

Con información de TyC Sports.