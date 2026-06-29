Simeone le habría bajado el pulgar a Julián Álvarez y pidió su salida del Atlético Madrid

La relación entre Diego Simeone y Julián Álvarez ingresó en un punto de no retorno y el director técnico argentino ya le comunicó su drástica decisión a la comisión directiva del club español: aprobar una transferencia para que La Araña se vaya del Atlético de Madrid.

El detonante principal del conflicto radica en una serie de declaraciones públicas y actitudes del delantero cordobés que cayeron muy mal en el seno del cuerpo técnico encabezado por Simeone, donde interpretaron los gestos como una preocupante falta de compromiso con el proyecto institucional.

Simeone le bajó el pulgar a Julián Álvarez y pide su salida

Fiel a su exigente filosofía, donde la entrega y el sentido de pertenencia no se negocian bajo ningún punto de vista, Diego Simeone se plantó ante los dirigentes del Colchonero y fue contundente: no quiere retener a ningún futbolista que no tenga la cabeza puesta al 100% en el equipo.

Por este motivo, y de acuerdo a la información publicada en el Diario Sport de Barcelona, pidió que Julián Álvarez sea transferido lo antes posible para preservar la armonía del vestuario.

⛔️🇦🇷 Diego Simeone NO VE VUELTA ATRÁS CON JULIÁN ÁLVAREZ luego de sus declaraciones y PIDIÓ QUE LO VENDAN LO ANTES POSIBLE.



Vía @sport. pic.twitter.com/gUjyiWy8Oc — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 29, 2026

El destino predilecto que asoma en el horizonte de Julián Álvarez es el FC Barcelona. Deco, el director deportivo de la entidad catalana, lo tiene en carpeta como la gran prioridad para reforzar la ofensiva del equipo comandado por Joan Laporta. Sin embargo, la dirigencia del Madrid no piensa facilitarle las cosas a su delantero.

Atlético de Madrid se niega a reforzar al Barcelona

Si bien en los pasillos del Metropolitano asumieron que el ciclo del ex River está completamente terminado, la postura de la mesa chica del Atlético de Madrid es sumamente firme: no pretenden reforzar de manera directa a un rival de La Liga.

Ante este panorama, solo se evaluarán propuestas económicas formales que provengan de clubes del extranjero, bloqueando inicialmente cualquier tipo de negociación con el Barcelona.

Los indicios de la inminente salida quedaron en evidencia en las últimas horas, luego de que el atacante campeón del mundo fuera llamativamente excluido de las principales campañas de marketing y la presentación de la nueva indumentaria oficial del club, confirmando que la historia llegó a su fin.