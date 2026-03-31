Abril 2026 llega con aumentos: suben luz, gas, agua, alquileres y otros servicios

Abril 2026 llega con una nueva ola de aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos. Se anticipó que el cuarto mes de este nuevo año traerá subas en alquileres, colectivos y otros servicios esenciales.

Es necesario recordar que los diferentes ajustes serán aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras. Se estima que los incrementos en diferentes sectores continuarán ejerciendo presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los incrementos que llegan en abril 2026

Alquileres:

Según la información brindada, el mercado de alquileres volverá a mostrar aumentos para aquellos contratos que se actualizan en abril.

Los contratos que aún se rigen por la antigua ley de alquileres tendrán en abril una suba más moderada que los últimos meses: se ubicará en el 31,22%.

En tanto el Índice de Contratos de Locación (ICL) refleja una desaceleración desde mitad del año pasado. En lo que va del 2026, el índice marcó una tendencia a la baja: en enero fue de 36,39%; en febrero 34,6% y en marzo 33,80%.

Gas:

El nuevo esquema tarifario entrará en vigencia el 1 de abril de 2026. La decisión se apoya en la Resolución 23/2026 de la Secretaría de Energía, que a fines de enero fijó el Precio Anual Uniforme (PAU) para el gas natural. En la Patagonia, el nuevo esquema se aplicará a través de los cuadros definidos para cada empresa, entre ellas Camuzzi Gas del Sur. La normativa no establece porcentajes únicos de aumento, ya que los valores finales surgen de la combinación de distintos componentes del servicio. La actualización se basa en la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU), fijado por la Secretaría de Energía como referencia para trasladar el costo del gas a los usuarios. Este valor también se utiliza para aplicar las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente para los usuarios que reciben asistencia estatal.

Luz:

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur. Los cambios empezarán a regir a partir del 1 de abril. El texto detalla que «considerando el incremento mensual más su actualización, el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edenor S.A. aumenta un 2,04%, con respecto a marzo 2026″. En cuanto a la empresa Edesur S.A, la normativa 197/2026 determinó los valores actualizados para el Costo Propio de Distribución (CPD) y actualizó las tarifas respecto a marzo. Para el próximo mes, el incremento será de 1,98%.

Agua:

En este caso las tarifas de AySA aumentarán un 4% en abril para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En promedio, el próximo mes las tarifas de agua y cloaca se ubicarán en $29.094.

Otros aumentos