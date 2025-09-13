Carrefour se va de Argentina: ¿qué supermercados maneja el principal candidato a comprar la cadena?

La icónica cadena de supermercados francesa, Carrefour, anunció que venderá sus sucursales en Argentina. La estrategia de venta se basa en un proceso de reorganización interna que se anunció hace varios meses. En la lista de posibles compradores, hay uno que se posicionó en mejor lugar por poseer en sus manos otros supermercados. ¿quién es?

La venta de Carrefour generó el interés de varios candidatos. El principal nombre que suena como comprador y que se considera el más firme, es el del empresario Francisco de Narváez.

De Narváez lidera el Grupo GDN (Grupo de Narváez), un holding que tiene una fuerte presencia en el sector del retail en Argentina. Su principal negocio en el país es la cadena de supermercados ChangoMás.

Según la información relevada, De Narváez adquirió las operaciones de Walmart en Argentina hace unos años y desde entonces ha impulsado un plan de crecimiento y expansión para la marca. Además del supermercadismo, el Grupo GDN tiene inversiones en otros rubros.

Chau a Carrefour: los motivos por los que la cadena de supermercados francesa deja Argentina

Como parte de su nueva estrategia, el gigante frances, Carrefour se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.