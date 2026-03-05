Cotización del dólar hoy, jueves 5 de marzo 2026: principales datos que no podés perderte

En una mañana marcada por la expectativa ante la difusión del nuevo informe del REM, el dólar oficial inicia este jueves 5 de marzo 2026 con una ligera corrección a la baja en las pizarras del Banco Nación (BNA), posicionándose en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Esta sutil descompresión ocurre mientras el mercado asimila la mayor volatilidad global derivada del conflicto en Medio Oriente, que ayer presionó sobre los dólares financieros.

Con el Banco Central acumulando ya más de u$s2.800 millones en lo que va del año y el tipo de cambio mayorista operando un 15,2% por debajo del techo de la banda cambiaria —fijado para hoy en $1.616,01—, la autoridad monetaria busca ratificar la vigencia de su «ancla nominal».

La mirada de los operadores se centra ahora en la capacidad del organismo para estirar su racha compradora a 41 ruedas consecutivas, en un escenario donde la oferta privada de divisas comienza a interactuar con una demanda estacional más activa propia del cierre del primer trimestre.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 5 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 5 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1375 1425 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1386 1426 Banco Ciudad de Bs As 1365 1425 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1375 1425 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1378 1428 Banco Piano 1385 1440 Banco BPN 1365 1435

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 5 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este jueves 5 de marzo 2026:

$1.365 para la compra .

. $1.435 para la venta.

Informe REM: ¿Qué proyecta el mercado para el dólar y la inflación en el cierre del trimestre?

La atención de la City porteña se concentra este jueves en la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Tras la desaceleración del IPC en febrero 2026, que los analistas sitúan en torno al 2,9%, el nuevo informe actúa como un termómetro clave para validar el sendero de desinflación.

El consenso de las principales consultoras proyecta que la inflación de marzo 2026 podría perforar el 2,2%, consolidando un escenario donde la nominalidad de la economía permite al BCRA mantener su esquema de bandas cambiarias sin sobresaltos.

En lo que respecta al tipo de cambio, los analistas han recalibrado sus proyecciones a la baja. Mientras que a fines de 2025 se preveía un dólar oficial más presionado, hoy el mercado apuesta por la continuidad del «ancla nominal». Según los datos que asoman del relevamiento, el dólar mayorista cerraría marzo 2026 cerca de los $1.415, moviéndose siempre dentro de la zona de confort que ofrece el régimen vigente.

Esta estabilidad proyectada es la que explica por qué la brecha con los dólares financieros se mantiene en niveles mínimos: si el mercado cree en el cumplimiento de las metas de reservas —que ya superan los u$s46.500 millones en términos brutos—, la presión dolarizadora cede paso a la inversión en activos en pesos, fortaleciendo el balance del Central en la antesala de la cosecha gruesa.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 5 de marzo 2026

Jueves 5 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1395 1415

Dólar MEP y CCL: la brecha se comprime mientras el mercado apuesta a los activos en pesos

En el mercado de capitales, las cotizaciones bursátiles consolidan este jueves su tendencia a la estabilidad, ignorando por el momento la volatilidad internacional.

El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los $1.428, mostrando paridad con el oficial minorista. Esta «brecha negativa» en términos reales es impulsada por inversores que, ante la expectativa de una inflación del 2,2% para marzo 2026, prefieren desarmar posiciones en moneda extranjera para aprovechar las tasas de interés en pesos, en una maniobra conocida como carry trade.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera en los $1.475, manteniendo un diferencial mínimo que no supera el 4% respecto al mayorista. La profundidad del mercado local, sumada a la oferta de divisas del sector exportador que liquida a través del esquema «blend», actúa como un ancla para estas cotizaciones.

Para los analistas, esta calma en los dólares financieros es el reflejo de una confianza renovada en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, permitiendo que la curva de bonos soberanos —especialmente el AL30— continúe recuperando terreno y reduciendo el riesgo país en el inicio de este segundo trimestre del año.

Dólar tarjeta hoy: la baja del oficial abarata los consumos en el exterior y servicios digitales

La leve corrección a la baja en el tipo de cambio minorista impacta de lleno este jueves 5 de marzo 2026 en el dólar tarjeta, que retrocede hasta los $1.846.

Este valor, que surge del oficial del Banco Nación más el 30% a cuenta de Ganancias, representa un alivio para los usuarios que deben enfrentar el pago de servicios de streaming, aplicaciones y gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

A pesar de esta caída, la cotización sigue siendo la más onerosa del mercado, situándose más de $400 por encima del dólar MEP.