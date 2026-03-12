Dólar hoy: lo que debés saber sobre el tipo de cambio y su estabilidad este 12 de marzo 2026

El dólar oficial mantiene su sendero de estabilidad cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, este jueves 12 de marzo 2026. Mientras el Banco Central (BCRA) busca hilvanar su rueda número 44 de compras consecutivas, la atención de la City se centra en la convergencia de los dólares financieros.

Con una brecha que perfora el 4%, el mercado asimila la ‘pax cambiaria’ sostenida por las bandas de flotación, ofreciendo un escenario de previsibilidad inédito para el cierre del primer trimestre.

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 12 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1350 1410 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1381 1421 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1365 1415 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1375 1420 Banco Piano 1375 1430 Banco BPN 1355 1425

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 12 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este jueves 12 de marzo 2026:

$1.355 para la compra .

. $1.425 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 12 de marzo 2026

Jueves 12 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1395 1415

Dólar MEP y CCL: la brecha técnica se estabiliza en mínimos ante la mayor demanda de activos locales

Los dólares financieros inician este jueves 12 de marzo 2026 en una zona de calma, reflejando un equilibrio entre la oferta del sector exportador y una demanda que prefiere el rendimiento de las tasas en pesos. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:

$1.415.

Manteniendo una paridad que comprime la brecha con el oficial a niveles históricamente bajos. Este escenario de «pax cambiaria» es impulsado por inversores que, ante la estabilidad del esquema cambiario, desarman posiciones dolarizadas para aprovechar los retornos reales en activos como el bono AL30.

Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:

$1.470.

Con un diferencial respecto al mayorista que apenas roza el 3,7%. Para los operadores de la City, esta convergencia es el resultado directo de la confianza en las bandas de flotación y la capacidad de intervención del BCRA. Mientras la curva de deuda soberana continúa su recuperación, los dólares bursátiles funcionan hoy más como una referencia de valor que como un refugio ante la incertidumbre, consolidando un escenario de previsibilidad técnica que favorece la planificación financiera de corto y mediano plazo.

Dólar tarjeta hoy: la brecha con el MEP se consolida en $422 y define la estrategia de ahorro en marzo 2026

Con el tipo de cambio oficial operando estable en los $1.415 en las pizarras del Banco Nación, el dólar tarjeta —que incluye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias— se posiciona este jueves 12 de marzo 2026 en:

$1.839,50.

Esta cotización continúa siendo la más onerosa del mercado, actuando como un techo para los gastos vinculados a servicios digitales, suscripciones de streaming y consumos en el exterior. Ante un esquema de bandas que contiene al oficial, el «precio turista» se mantiene en una isla cambiaria que castiga el consumo minorista.

Reservas del BCRA y metas con el FMI: el impacto de la racha de 44 ruedas en el balance trimestral

En el tramo final del primer trimestre, la capacidad de acumulación de divisas del Banco Central (BCRA) se ha convertido en el principal indicador de solvencia para el mercado. Al inicio de la jornada de este jueves 12 de marzo 2026, la autoridad monetaria busca extender su rueda número 45 de compras netas, tras haber consolidado ayer reservas internacionales brutas por encima de los u$s46.150 millones. Este flujo positivo no solo ratifica la eficacia del esquema de bandas cambiarias —donde el oficial opera con un margen de seguridad del 15,2%—, sino que también blinda el cumplimiento de las metas de acumulación pactadas con el FMI.

Para los analistas, la sostenibilidad de esta racha es la pieza clave del «ancla nominal» que propone el Gobierno. Con el objetivo de fortalecer el balance antes de la próxima auditoría del organismo multilateral, el Central aprovecha la mayor fluidez de la oferta exportadora en la antesala de la cosecha gruesa. Esta solidez técnica permite que la economía transite marzo 2026 con una volatilidad controlada, alejando las expectativas de correcciones bruscas y permitiendo que el foco se mantenga en la desinflación proyectada por el mercado.