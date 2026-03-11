Dólar oficial y blue: qué esperar en el mercado este miércoles 11 de marzo 2026

En una jornada marcada por la estabilidad y el cumplimiento de los objetivos monetarios de corto plazo, el dólar oficial inicia este miércoles 11 de marzo 2026 sin cambios en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Tras haber extendido ayer su racha positiva en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Banco Central (BCRA) busca hoy hilvanar su cuadragésimo cuarta rueda consecutiva de compras, un factor que mantiene las reservas internacionales brutas consolidadas por encima de los u$s46.150 millones.

Con el tipo de cambio mayorista operando un 15,2% por debajo del techo de la banda cambiaria —establecido para hoy en $1.624,97—, la City porteña transita una semana de «pax» cambiaria sostenida por la oferta exportadora y una brecha con los dólares financieros que se mantiene en niveles mínimos históricos. Los inversores aguardan ahora los nuevos datos de inflación que se conocerán en los próximos días, los cuales podrían ratificar el sendero de descompresión de tasas que impulsa la autoridad monetaria.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 11 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este miércoles 11 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1370 1430 Banco BBVA 1380 1430 Banco Supervielle 1385 1425 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1385 1435 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1360 1419 Banco Macro 1385 1425 Banco Piano 1380 1435 Banco BPN 1360 1430

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este miércoles 11 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este miércoles 11 de marzo 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 11 de marzo 2026

Miércoles 11 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1400 1420

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria perfora el 4% y ofrece una ventana de oportunidad ante la calma del mercado

En el mercado de capitales, las cotizaciones bursátiles consolidan este miércoles 11 de marzo 2026 su tendencia a la lateralización, reflejando una oferta de divisas que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) inicia la rueda en torno a los:

$1.425.

Muestra un retroceso marginal que sitúa la brecha con el oficial minorista en niveles mínimos de los últimos tres meses. Esta estabilidad técnica es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una mayor demanda de activos en pesos por parte de inversores institucionales, quienes ven en los bonos soberanos como el AL30 un vehículo de cobertura eficiente y previsible.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se mantiene cerca de los:

$1.470.

Así, opera con un diferencial que apenas roza el 3,7% respecto al mayorista. Para los analistas de la City, esta convergencia de precios es la señal más clara de la «pax cambiaria» que atraviesa marzo 2026.

En un escenario donde el Banco Central ratifica diariamente su capacidad de absorción dentro de las bandas cambiarias, los dólares financieros funcionan hoy como un techo de cristal para las expectativas devaluatorias, permitiendo que la curva de deuda soberana siga recuperando terreno en un clima de renovado optimismo inversor.

Dólar tarjeta hoy: la brecha de ahorro frente al MEP se consolida y define el consumo digital de marzo 2026

Con el tipo de cambio oficial del Banco Nación (BNA) estable en los $1.420, el dólar tarjeta inicia la jornada de este miércoles 11 de marzo 2026 en los:

$1.846.

Esta cotización, que surge de sumar el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, se mantiene como la opción más costosa del sistema financiero para quienes deben afrontar pagos de servicios de streaming, aplicaciones o consumos en el exterior.

Ante un escenario posible de inflación en descenso y una autoridad monetaria que mantiene las bandas cambiarias bajo estricto control, el «precio turista» parece haber encontrado un techo transitorio, pero sigue castigando el bolsillo del consumidor final.