Dólar hoy: precios actualizados y claves del mercado este viernes 27 de marzo 2026

En una jornada que ratifica la previsibilidad del esquema monetario vigente, el dólar oficial inicia este viernes 27 de marzo 2026 cotizando a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Tras haber consolidado ayer su rueda número 55 de compras netas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Banco Central (BCRA) busca hoy extender su racha de acumulación de divisas, respaldado por reservas internacionales brutas que se sitúan en torno a los u$s43.900 millones.

Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista opera con un margen de seguridad del 19,5% respecto al techo de intervención —fijado para hoy en $1649,13—, consolidando una «pax cambiaria» que el mercado asimila como el eje central de la previsibilidad económica ante el inminente cierre del primer trimestre. La City porteña transita así la apertura con una convergencia técnica casi total entre el oficial y las cotizaciones financieras, reflejando la firmeza del ancla nominal frente a la volatilidad estacional.

Seguí toda la información de hoy, viernes 27 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 27 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 27 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1340 1390 Banco Nación 1340 1390 Banco ICBC 1335 1395 Banco BBVA 1345 1395 Banco Supervielle 1353 1393 Banco Ciudad de Bs As 1330 1390 Banco Patagonia 1345 1395 Banco Hipotecario 1350 1390 Banco Santander 1345 1395 Banco Credicoop 1345 1395 Banco Macro 1355 1400 Banco Piano 1355 1410 Banco BPN 1330 1400

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 27 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 27 de marzo 2026:

$1.330 para la compra .

. $1.400 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 27 de marzo 2026

Viernes 27 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria perfora el 4% ante la consolidación de la «pax bursátil»

En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros profundizan este viernes 27 de marzo 2026 su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista en el cierre de la semana. El dólar MEP (o bolsa) inicia la última rueda antes de que termine marzo negociándose en torno a los:

$1.405.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la remisión de divisas al exterior, se mantiene estable cerca de los:

$1.465.

Con un volumen de operaciones fluido y sin intervenciones disruptivas, los dólares financieros funcionan hoy como un techo de cristal para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su recuperación en un clima de previsibilidad inversora ante el inminente inicio de abril 2026.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial a $1.390, la brecha de ahorro frente al MEP supera los $400

En el inicio de la última rueda financiera de esta semana de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia para el pago de servicios digitales, suscripciones de streaming y consumos en el exterior— se mantiene en los:

$1.807 en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Esta cotización se compone del valor del dólar oficial minorista más el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, posicionándose como el tipo de cambio más oneroso del sistema financiero legal. Bajo el esquema de bandas cambiarias que rige la política monetaria de 2026, el «precio turista» funciona como un techo impositivo que incentiva la migración de la demanda hacia los canales bursátiles.