Dólar hoy: precios oficiales y blue del lunes 20 de octubre 2025, todas las cotizaciones

Dólar hoy: consultá acá la cotización de este lunes 20 de octubre 2025. El precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) arranca una semana clave, marcada por la expectativa en los últimos días antes de las elecciones legislativas. Seguí en esta nota todas las cotizaciones para la compra y la venta.

A continuación, repasamos los precios de apertura de la rueda financiera de las divisas (MEP y CCL): conocé el contexto en el que evolucionó la moneda estadounidense hoy, lunes 20 de octubre 2025.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos hoy: cotizaciones lunes 20 de octubre 2025

Repasamos cómo arrancan hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este lunes 20 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación empieza en $1.435 para la compra y en $1.485 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así comienzan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1430 1490 Banco Nación 1435 1485 Banco ICBC 1435 1495 Banco BBVA 1435 1490 Banco Supervielle 1453 1493 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1440 1490 Banco Santander 1440 1490 Banco Galicia Más 1440 1490 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1425 1510 Banco Piano 1425 1500 Banco BPN 1415 1485

Dólar oficial en Neuquén hoy: cotizaciones del lunes 20 de octubre 2025

En el inicio de la semana, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) el dólar abre este lunes 20 de octubre 2025 cotizando en:

$1.415 para la compra .

. $1.485 para la venta.

Dólar blue Neuquén y Río Negro hoy: cotizaciones lunes 20 de octubre 2025

Este lunes 20 de octubre 2025, el dólar blue arranca la jornada cotizando en:

Para la compra: $1.465

Para la venta: $1.485

Los dólares financieros operan este lunes 20 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.536,94

Dólar CCL:

Apertura: $1.543,69

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,50 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: