«Efecto tregua»: el riesgo país rompió la barrera de los 600 puntos y las acciones argentinas vuelan en Wall Street

El alivio llegó finalmente a los mercados internacionales. Tras el anuncio de un cese del fuego Medio Oriente por dos semanas entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz, la aversión al riesgo global se disipó, dando lugar a una jornada de euforia en las bolsas de todo el mundo.

En Argentina, el impacto fue inmediato. El riesgo país, el indicador elaborado por el JP Morgan, registra una fuerte caída del 7,70% (según el corte de las 11:18), posicionándose en los 563 puntos básicos. Este retroceso de casi 60 unidades refleja la recuperación de los bonos soberanos, que vuelven a niveles que no se veían desde finales de enero, cuando la acumulación de reservas del Banco Central entusiasmaba a los inversores.

Fuerte rotación de carteras: ganan los bancos, cae la energía

La jornada en la Bolsa de Nueva York muestra una marcada disparidad que los analistas definen como «efecto rotación». Ante la normalización del flujo de crudo global, el precio del barril de Brent —referencia para la cuenca neuquina— sufrió una caída estrepitosa superior al 16%, lo que impactó directamente en los papeles de las compañías con presencia en Vaca Muerta.

YPF (ADR): Cae 3,69% .

Cae . Transportadora Gas del Sur: Retrocede 3,73% .

Retrocede . Pampa Energía: Cede 2,01%.

En la vereda opuesta, el sector financiero, que había sido el más castigado durante la escalada bélica, encabeza la recuperación. En Wall Street, los ADRs bancarios muestran subas espectaculares lideradas por el Banco Macro (+7,31%), seguido por Banco Supervielle (+6,19%), BBVA (+5,35%) y Grupo Financiero Galicia (+3,98%).

El Merval recupera los 3 millones de puntos

En la plaza local, el índice S&P Merval acompaña la tendencia global con una suba del 0,90%, logrando perforar nuevamente el techo de las 3.000.044 unidades. La disparidad entre sectores se repite en el panel líder porteño: mientras las entidades bancarias vuelan, las energéticas actúan como un ancla que limita una suba mayor del índice.

Para los especialistas, este escenario marca el regreso de la confianza en los activos de riesgo. «La tregua significa que el mercado sale de las petroleras para comprar bancos y tecnológicas. Es un movimiento de manual ante la baja de la incertidumbre», coinciden los operadores de la City.

En el exterior, los principales índices de Wall Street también operan con ganancias que promedian el 2,5%, contagiados por el optimismo en Europa y Asia, donde bolsas como la de Japón cerraron con alzas superiores al 5%.