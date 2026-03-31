El BCRA compró más dólares en marzo, pero las reservas marcaron la mayor caída del gobierno de Milei

El Banco Central de la República Argentina aceleró su ritmo de compra de dólares durante marzo, aunque ese esfuerzo no logró reflejarse en el nivel de reservas, que registraron la mayor caída mensual desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Durante el tercer mes del año, la autoridad monetaria adquirió unos 1.670 millones de dólares, superando los registros previos de 2026 y consolidando un saldo positivo de 4.382 millones en el primer trimestre. Sin embargo, ese resultado no alcanzó para sostener las reservas internacionales, que se desplomaron en 3.469 millones de dólares en marzo.

El retroceso estuvo explicado por varios factores. Por un lado, el contexto internacional adverso, con impacto de la guerra en Medio Oriente, fortaleció al dólar a nivel global y afectó el valor de activos como el oro. Por otro, los pagos de deuda realizados durante el período también implicaron una salida significativa de divisas.

En la última jornada del mes, el BCRA cerró su participación en el mercado cambiario con un saldo comprador de 140 millones de dólares, aunque las reservas volvieron a caer en 1.290 millones, en parte por movimientos habituales de fin de mes en el sistema financiero.

Dólar estable pese a la caída en las reservas

A pesar de este escenario, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable en términos nominales. En el primer trimestre, el dólar mayorista retrocedió cerca de un 5%, mientras que la inflación mostró una aceleración, ampliando la brecha con el techo de la banda cambiaria.

Este martes, el dólar mayorista cerró en torno a los $1.382, mientras que el minorista se ubicó en $1.405 en el Banco Nación. En tanto, los dólares financieros mostraron comportamientos dispares: el MEP se movía cerca de los $1.420, mientras que el contado con liquidación superaba los $1.500.

El desempeño de las reservas vuelve a encender alertas en el mercado, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar la estabilidad cambiaria y garantizar el cumplimiento de sus compromisos financieros.