La pobreza bajó al 28,2% en el cierre del 2025: los ingresos subieron por encima de las canastas, según el Indec

Este martes 31 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló el nivel de incidencia de la pobreza e indigencia para el segundo trimestre del 2025. Según el organismo, la pobreza alcanzó los 28,2%, por lo que continuó la tendencia bajista que ya había marcado la primera mitad del año.

«El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 21,0%; en ellos reside el 28,2% de las personas», precisó el Indec. Además, detalló que, dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de la indigencia, la cual a nivel poblacional fue del 6,3%.

«Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), por debajo de la LP se encuentran 2.145 mil hogares, que incluyen a 8.474 mil personas; y, dentro de ese conjunto, 494 mil hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 1.884 mil personas indigentes», señalaron.

De esta manera, comparado con el primer semestre del 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso en hogares del 3,1% (había sido del 24,1%), mientras que en las personas fue de 3,4 puntos porcentuales (antes era del 31,6%). En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales que de esta manera se alcanzó el nivel más bajo de la pobreza en siete años.

Fuente: Indec.

Los ingresos superaron a la inflación

Desde el Indec contextualizaron que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y a la Canasta Básica Total (CBT) mediante sus ingresos monetarios.

De esta manera, se observó que, con respecto al semestre anterior, el ingreso total familiar aumentó 18,3% en promedio; mienrtas que las canastas regionales promediaron aumentos del 11,9% (CBA) y 11,3% (CBT).

«Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan una disminución en el presente semestre con

relación al semestre anterior», acotaron.

Asimismo, informaron que la brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 35,7%: ya que el ingreso familiar en los hogares pobres promedió los $783.493, mientras que la Canasta Básica Total alcanzó los $1.219.130.

«La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT disminuyó respecto del primer

semestre de 2025″, también reflejó el informe.

Cómo fue el comportamiento de la pobreza a nivel regional

A nivel regional, la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en

32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para la

Patagonia.

En el sur del país, el aglomerado con el pico más alto de pobreza se encuentra en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 19% a nivel hogares y 27,1% a nivel personas.

En Río Negro, el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones fue del 19,8% en hogares (subió 1,5% con respecto al primer trimestre) y 26,5% en personas (bajó 0,1%). Del lado neuquino, en Neuquén-Plottier el nivel de pobreza en hogares fue del 18,3% (se mantuvo igual), mientras que a nivel general fue del 22,4% (bajó 4,3%).