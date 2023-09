Hagman confirmó que insisten al Gobierno con un salario básico universal: «tengo expectativas»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista y diputado nacional Itai Hagman hizo un análisis de la coyuntura económica, del escenario electoral y de las medidas recientes de Sergio Massa.

PREGUNTA: ¿Qué evaluación hacés de las medidas económicas anunciadas por Massa?

RESPUESTA: Son imprescindibles para compensar los efectos de la devaluación. Es un paquete extenso de medidas, pero son limitadas porque no alcanzan a revertir el deterioro en curso. Donde más pondría el énfasis es en la ausencia de una política para las personas que no tienen paritarias ni son beneficiarias de algunos de los programas de la seguridad social. Tengo expectativas de que eso ocurra en las próximas semanas. Hice una propuesta, que presenté como proyecto de ley, para crear una suerte de salario básico universal, que es asegurar un piso de ingresos a toda la población que no lo tiene garantizado y está por debajo de la línea de pobreza. Debe ser universal y no discrecional, que no dependa de un funcionario ni de una organización social, como sucede con la AUH o la política previsional. Lo pueden hacer perfectamente, el organismo con mayor capacidad para hacerlo es la ANSES. En nuestra propuesta, el monto de esa transferencia de recursos está atado a lo que vale la canasta básica alimentaria. Es lo que le estamos planteando al Gobierno y esperemos que haya alguna novedad al respecto los próximos días.

En nuestra propuesta, el monto de esa transferencia de recursos está atado a lo que vale la canasta básica alimentaria. Itai Hagman, economista.

P: ¿Ese ingreso sería de carácter permanente?

R: Si no es permanente, al menos que se haga ahora para compensar la situación. Pero yo propongo que sea algo permanente porque creo que la Argentina debe tener una suerte de red de contención, para que nadie caiga por debajo de la línea de indigencia. La universalidad le va a dar mucha más transparencia a las políticas sociales, y además ampliás la cobertura a una porción de la población que la está pasando muy mal y a la cual no llega ni el mercado ni el estado. Son los que no cobran ni AUH porque no tienen hijos ni planes sociales. En nuestro proyecto más estructural planteamos reemplazar la tarjeta Alimentar por esta política universal.

La universalidad le va a dar mucha más transparencia a las políticas sociales. Itai Hagman, economista.

P: ¿Qué opinás de la negativa de algunos gobernadores al pago de la suma fija?

R: Habría que ver caso por caso, pero me da la impresión que no hay un problema fiscal de la naturaleza que se está denunciando. La gran mayoría de la provincias tiene recursos excedentes, incluso algunas están en una situación financiera mejor que la de hace un año. En términos generales deberían ser capaces de solventar el bono, y sería muy importante que hagan el mayor esfuerzo para pagarlo porque sino estamos dejando a un porcentaje de la población con un deterioro del poder adquisitivo y bajo la línea de pobreza, cuando antes no lo estaban.

En términos generales las provincias deberían ser capaces de solventar el bono. Itai Hagman, economista.

P: Todo parece indicar que el Gobierno tenía decidida la devaluación bastante tiempo antes de las elecciones. Sin embargo, se esperó hasta el 14 de agosto para implementarla. ¿Qué opinás?

R: Es un pedido del FMI, no me quedan dudas, ha sido semipúblico, la Argentina está bajo una extorsión lamentablemente. De hecho, una parte del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) no acompañamos el acuerdo que hizo este Gobierno en marzo del año pasado, justamente porque considerábamos que el FMI iba a jugar políticamente y que los iba a extorsionar en el momento más delicado, que es éste, el proceso electoral. La responsabilidad que tiene nuestro gobierno es que tardó mucho en salir a explicar esto, ahí hubo un error. Vos me decís que los que votaron a Massa pudieron sentirse estafados, creo que no es solo por la devaluación en sí sino también por la ausencia de una explicación en tiempo y forma de lo que estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo y qué se iba a hacer. Eso tiene un costo económico, porque los actores económicos se cubren y la devaluación en vez de corregir algún desequilibrio lo que hizo es dar un salto nominal de todo. También tiene un costo político, porque es muy difícil que la sociedad te pueda comprender y acompañar.

Considerábamos que el FMI iba a jugar políticamente y que los iba a extorsionar en el momento más delicado, que es éste, el proceso electoral. Itai Hagman, economista.

P: ¿Qué análisis hacés del fenómeno Milei?

R: Aparece como un tipo que plantea soluciones fáciles a problemas complejos. Hay una crítica a lo que él llama la casta política, que es una estafa total. No es cierto que él no sea casta, el armado de LLA en todas las provincias es la casta más rancia de la política argentina, una suerte de neomenemismo. Él dice que va a resolver el problema del gasto público ajustando a los políticos y no a la gente, y eso es una mentira total, no es posible bajar el déficit fiscal a cero en el corto plazo ajustando sólo la política. Tenés que ajustar jubilaciones, educación y salud, obra pública. Como dice Grabois, Milei es un falso profeta. Es avanzar por un camino de deshumanización total de la política y de los elementos centrales del contrato social. Lo que él propone es la ley de la selva. Es una política de la crueldad, del individualismo extremo, de alabar a los ricos por su riqueza y culpar a los pobres por su pobreza. Tenemos que evitar que eso pase, no porque Sergio Massa sea un fenómeno, no porque las cosas estén bien, sino porque hay que ponerle un límite a la deshumanización total. La forma de hacer eso, dentro de las opciones que hay, es con Massa y Rossi, es la fórmula ganadora de estas elecciones. Milei es Macri al cuadrado, es la puerta de entrada al narco, los países dolarizados están muy atravesados por el narcotráfico. Milei es la vuelta de los militares a cierto protagonismo en la vida pública argentina, su candidata a vicepresidenta es una abierta defensora de una visión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país y sobre la dictadura. Es muy heavy lo que se viene y hay que evitar eso.

Milei es avanzar por un camino de deshumanización total de la política. Itai Hagman, economista.

PERFIL

Itai Hagman

Es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ocupa el cargo de diputado nacional por el Frente de Todos, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se desempeña como director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) y como director del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano (CEDESU).

Es profesor de historia económica y social argentina II en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Integra el Frente Patria Grande, de Juan Grabois.