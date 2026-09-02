Dólar oficial y MEP: cotizaciones del miércoles 2 de septiembre 2026 en Argentina

La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este miércoles 2 de septiembre 2026, consolidando un escenario de fluidez técnica y convergencia nominal en el inicio del nuevo mes.

De acuerdo con las publicaciones estadísticas del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción programada de pesos por parte de la autoridad monetaria aportan la solvencia indispensable para amortiguar las demandas estacionales de liquidez.

En este marco de ordenamiento financiero, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos mediante el dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Miércoles 2 de septiembre 2026: cotización de dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación

El esquema minorista, regulado por la autoridad monetaria, presenta la siguiente apertura en los mostradores oficiales del Banco Nación (BNA):

Ventanilla minorista BNA: cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta, sosteniendo la pauta de microdeslizamiento gradual para preservar el equilibrio cambiarío. Dólar tarjeta para consumos externos: se ubica de forma unificada en $1.995,50, aplicando el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento definitivo del Impuesto PAIS. Segmento mayorista interbancario: se comercializa en $1.513,00 para las liquidaciones de comercio exterior.

Este marco regulado proporciona un horizonte de previsibilidad inmediata, tanto para importadores como para empresas con compromisos comerciales en moneda extranjera.

Miércoles 2 de septiembre 2026: tendencia bursátil de dólar oficial, MEP y CCL en el circuito financiero

En el mercado de capitales y títulos soberanos, administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones financieras abren bajo las siguientes referencias:

Dólar MEP (dólar bolsa): abre en $1.525,48, conservando una paridad casi exacta con el mostrador minorista tradicional. Dólar CCL (Contado con Liquidación): cotiza a $1.577,51, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior. Dólar informal (blue): se ubica en la City porteña en $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta, con un margen de dispersión acotado.

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, refleja la ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo en el segmento de títulos soberanos.

Miércoles 2 de septiembre 2026: comportamiento dólar oficial en Río Negro y Neuquén, Patagonia

Miércoles 2 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial abre a:

Banco Provincia

$1.475 para la compra.

$1.545 para la venta.

Miércoles 2 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial se ofrece a:

Banco Patagonia