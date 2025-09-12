Mercado cambiario: así abre el dólar en bancos este 12 de septiembre 2025

En el arranque de la última jornada de la semana, el mercado cambiario opera con estabilidad este viernes 12 de septiembre 2025, en un clima marcado por el reciente respaldo del FMI al gobierno de Javier Milei.

Las primeras cotizaciones del dólar de este 12 de septiembre 2025 son:

Dólar Blue: $1.410 para la venta

$1.410 para la venta Dólar Oficial: $1.445 en el Banco Nación

$1.445 en el Banco Nación Dólar MEP: $1.445

$1.445 Dólar CCL: $1.445

Seguí las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en su desarrollo del día, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: viernes 12 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación abre su actividad cotizando en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, este viernes 12 de septiembre 2025.

Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este viernes 12 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1395 1445 Banco Nación 1395 1445 Banco ICBC 1375 1442 Banco BBVA 1395 1445 Banco Supervielle 1402 1452 Banco Ciudad de Bs As 1385 1445 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Santander 1400 1440 Banco Galicia Más 1395 1445 Banco Credicoop 1390 1440 Banco Macro 1395 1455 Banco Piano 1400 1460 Banco BPN 1380 1450

Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad cotizando en $1.380 para la compra y $1.450 para la venta, este viernes 12 de septiembre 2025.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: viernes 12 de septiembre 2025

Este viernes 12 de septiembre 2025, el dólar blue inicia su actividad este viernes 12 de septiembre 2025 cotizando:

Para la compra: $1.380

Para la venta: $1.400

Por su parte, los dólares financieros operan este viernes 12 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.440,71

Dólar CCL:

Apertura: $1.446,22

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1878,50 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.