Mercado cambiario: así abre el dólar en bancos este 12 de septiembre 2025
En los últimos días, el dólar blue registra un alza, de igual manera que el dólar oficial. Conocé acá el detalle de todas las cotizaciones y el precio en Neuquén, al cierre de la semana, este viernes 12 de septiembre 2025.
En el arranque de la última jornada de la semana, el mercado cambiario opera con estabilidad este viernes 12 de septiembre 2025, en un clima marcado por el reciente respaldo del FMI al gobierno de Javier Milei.
Las primeras cotizaciones del dólar de este 12 de septiembre 2025 son:
- Dólar Blue: $1.410 para la venta
- Dólar Oficial: $1.445 en el Banco Nación
- Dólar MEP: $1.445
- Dólar CCL: $1.445
Seguí las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en su desarrollo del día, a continuación.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: viernes 12 de septiembre 2025
El dólar en Banco Nación abre su actividad cotizando en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, este viernes 12 de septiembre 2025.
Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este viernes 12 de septiembre 2025.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1395
|1445
|Banco Nación
|1395
|1445
|Banco ICBC
|1375
|1442
|Banco BBVA
|1395
|1445
|Banco Supervielle
|1402
|1452
|Banco Ciudad de Bs As
|1385
|1445
|Banco Patagonia
|1390
|1440
|Banco Santander
|1400
|1440
|Banco Galicia Más
|1395
|1445
|Banco Credicoop
|1390
|1440
|Banco Macro
|1395
|1455
|Banco Piano
|1400
|1460
|Banco BPN
|1380
|1450
Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abre su actividad cotizando en $1.380 para la compra y $1.450 para la venta, este viernes 12 de septiembre 2025.
Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: viernes 12 de septiembre 2025
Este viernes 12 de septiembre 2025, el dólar blue inicia su actividad este viernes 12 de septiembre 2025 cotizando:
- Para la compra: $1.380
- Para la venta: $1.400
Por su parte, los dólares financieros operan este viernes 12 de septiembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.440,71
Dólar CCL:
- Apertura: $1.446,22
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?
Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1878,50 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?
En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
