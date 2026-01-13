SUSCRIBITE Diario papel
Economía

Mercado cambiario este 12 de enero: ¿a cuánto cotizan el peso chileno y el dólar para viajar a Chile?

Peso chileno hoy: a cuánto opera la moneda trasandina este martes 13 de enero 2026. Te contamos, además, el valor del dólar blue en la frontera, el precio del dólar oficial en Banco Nación y lo que necesitás saber sobre el uso de efectivo y tarjetas para optimizar tu presupuesto en Chile.

Peso chileno: cotización hoy.-

En plena temporada alta de verano, el peso chileno inicia la jornada de este martes 13 de enero con una cotización de $1,66 para la venta en el mercado cambiario, consolidando la estabilidad en la primera quincena del 2026.

Peso chileno hoy: a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 13 de enero 2026

Según el relevamiento diario de entidades financieras y plataformas de cambio como Western Union y Xe, la conversión del peso chileno se mantiene este martes 13 de enero 2026 en un promedio de:

  • $1,66 por unidad

Esto implica que los turistas argentinos necesitan desembolsar aproximadamente $166.000 por cada 100.000 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este martes 13 de enero de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores este martes 13 de enero de 2026.

Dólar oficial martes 13 de enero 2026:

  • $1440 para la compra 
  • $1490 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar Blue este martes 13 de enero

  • $1485 para la compra
  • $1505 para la venta.

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 13 de enero 2026:

  • $1.430 para la compra.
  • $1.500 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 13 de enero de 2026?

Los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico. Así se encuentran este martes 13 de enero 2026.

Paso FronterizoEstado hoy (9/01/2026)Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO9 a 19 hs.Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
Pino HachadoHABILITADO9 a 20 hs.Zona con animales sueltos.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

En plena temporada alta de verano, el peso chileno inicia la jornada de este martes 13 de enero con una cotización de $1,66 para la venta en el mercado cambiario, consolidando la estabilidad en la primera quincena del 2026.

