Mercado cambiario este 12 de enero: ¿a cuánto cotizan el peso chileno y el dólar para viajar a Chile?

En plena temporada alta de verano, el peso chileno inicia la jornada de este martes 13 de enero con una cotización de $1,66 para la venta en el mercado cambiario, consolidando la estabilidad en la primera quincena del 2026.

Peso chileno hoy: a cuánto cotiza para viajar y comprar este martes 13 de enero 2026

Según el relevamiento diario de entidades financieras y plataformas de cambio como Western Union y Xe, la conversión del peso chileno se mantiene este martes 13 de enero 2026 en un promedio de:

$1,66 por unidad

Esto implica que los turistas argentinos necesitan desembolsar aproximadamente $166.000 por cada 100.000 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este martes 13 de enero de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores este martes 13 de enero de 2026.

Dólar oficial martes 13 de enero 2026:

$ 1440 para la compra

$1490 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar Blue este martes 13 de enero

$ 1485 para la compra

para la compra $1505 para la venta.

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 13 de enero 2026:

$1.430 para la compra .

. $1.500 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 13 de enero de 2026?

Los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico. Así se encuentran este martes 13 de enero 2026.