Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $12.500.000 a 30 días en la segunda semana de septiembre 2025

Los plazos fijos acaparan atención otra vez. Conocé los rendimientos que ofrecen el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y las mayores entidades del país.

Redacción

Plazo fijo: tasas, banco por banco.

Los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires suman tensión en los mercados financieros y cambiarios. Las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras vienen de registrar subas importantes y la evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco ICBC es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 47,7% nominal anual (n.a). Le siguen el Banco Nación, Banco Macro y Banco Credicoop, con un rendimiento del 47% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco CMF, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 55%.

BancoTNATEMMonto a 30 días
Banco CMF55,00%4,580%$13.072.500
Banco Meridian54,25%4,520%$13.065.000
Banco Provincia de Tierra del Fuego54,00%4,500%$13.062.500
Banco Voii54,00%4,500%$13.062.500
Banco Bica54,00%4,500%$13.062.500
Banco Mariva53,00%4,420%$13.052.500
Banco de la Provincia de Córdoba52,00%4,330%$13.041.250
Banco del Chubut51,00%4,250%$13.031.250
Banco del Sol51,00%4,250%$13.031.250
Banco Hipotecario49,50%4,130%$13.016.250
Banco ICBC47,70%3,980%$12.997.500
Banco Nación47,00%3,920%$12.990.000
Banco Macro47,00%3,920%$12.990.000
Banco Credicoop47,00%3,920%$12.990.000
Banco Comafi47,00%3,920%$12.990.000
Banco Supervielle46,00%3,833%$12.979.125
Banco BBVA45,00%3,750%$12.968.750
Banco Provincia de Buenos Aires45,00%3,750%$12.968.750
Banco Dino45,00%3,750%$12.968.750
Banco Galicia44,00%3,670%$12.958.750
Banco Julio42,00%3,500%$12.937.500
Banco Ciudad de Buenos Aires41,00%3,417%$12.927.125
Banco Provincia de Neuquén (BPN)40,00%3,333%$12.916.625
Banco Santander38,00%3,170%$12.896.250
Banco Patagonia37,00%3,080%$12.885.000

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $12.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $12.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $12.500.000×1,03920 = $12.990.000. Es decir, el rendimiento será de $490.000.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,956%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 55% n.a que paga el CMF (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,58%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.


