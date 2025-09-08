Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $12.500.000 a 30 días en la segunda semana de septiembre 2025

Los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires suman tensión en los mercados financieros y cambiarios. Las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras vienen de registrar subas importantes y la evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco ICBC es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 47,7% nominal anual (n.a). Le siguen el Banco Nación, Banco Macro y Banco Credicoop, con un rendimiento del 47% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco CMF, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 55%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco CMF 55,00% 4,580% $13.072.500 Banco Meridian 54,25% 4,520% $13.065.000 Banco Provincia de Tierra del Fuego 54,00% 4,500% $13.062.500 Banco Voii 54,00% 4,500% $13.062.500 Banco Bica 54,00% 4,500% $13.062.500 Banco Mariva 53,00% 4,420% $13.052.500 Banco de la Provincia de Córdoba 52,00% 4,330% $13.041.250 Banco del Chubut 51,00% 4,250% $13.031.250 Banco del Sol 51,00% 4,250% $13.031.250 Banco Hipotecario 49,50% 4,130% $13.016.250 Banco ICBC 47,70% 3,980% $12.997.500 Banco Nación 47,00% 3,920% $12.990.000 Banco Macro 47,00% 3,920% $12.990.000 Banco Credicoop 47,00% 3,920% $12.990.000 Banco Comafi 47,00% 3,920% $12.990.000 Banco Supervielle 46,00% 3,833% $12.979.125 Banco BBVA 45,00% 3,750% $12.968.750 Banco Provincia de Buenos Aires 45,00% 3,750% $12.968.750 Banco Dino 45,00% 3,750% $12.968.750 Banco Galicia 44,00% 3,670% $12.958.750 Banco Julio 42,00% 3,500% $12.937.500 Banco Ciudad de Buenos Aires 41,00% 3,417% $12.927.125 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 40,00% 3,333% $12.916.625 Banco Santander 38,00% 3,170% $12.896.250 Banco Patagonia 37,00% 3,080% $12.885.000

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $12.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $12.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $12.500.000×1,03920 = $12.990.000. Es decir, el rendimiento será de $490.000.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,956%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 55% n.a que paga el CMF (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,58%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.